KYK borçları silinecek mi?

KYK borç yapılandırma başvurusu için son günlere yaklaşıldı. KYK borcu olan vatandaşlar, KYK borçları silinecek mi? KYK borç sorgulama nasıl yapılır? KYK borç ödeme nasıl yapılır? KYK borç faizleri silinecek mi? merak ediyor.

KYK borçları silinecek mi? sorusu öğrenim kredisi borcu olan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Vergi borcu yapılandırma kanunu KYK borç yapılandırmayı da kapsıyor. KYK borç yapılandırma başvurusu için son günlere yaklaşıldı. Peki, KYK borçları silinecek mi? KYK borç sorgulama nasıl yapılır? KYK borç ödeme nasıl yapılır? KYK borç faizleri silinecek mi? İşte cevaplar!

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; vergi borç yapılandırma düzenlemesi, 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki dönemlere ait borçları kapsayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığınca tahsil edilen vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, bu tarihten önce verilen idari para cezaları yapılandırılacak.

KYK BORÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

KYK borç sorgulama işlemi için yapmanız gerekenler aşağıdaki gibidir: http://www.turkiye.gov.tr adresine girerek, sayfanın üst kısmında bulunan "Sisteme Giriş" bağlantısına tıklayınız.

e-Devlet Kapısı üzerinde çok sayıda hizmet sunulmaktadır. Aranan hizmetin kolayca bulunabilmesi için farklı yöntemler kullanılabilir.

Kullanmanız gereken hizmetin adı "Kredi Geri Ödeme Borç Sorgulama " hizmetidir.

Sisteme Giriş işleminizi tamamladıktan sonra, arama butonu üzerinden KYK borç sorgulama yazarak, ne kadar borcunuz olduğunu görebilirsiniz.

KYK BORÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

KYK BORÇ ÖDEME NASIL YAPILIR?

KYK borçlarının yapılandırma kararı çerçevesinde yapılandırma sonrası Pandemi süreci nedeni ile taksitler için 1 yıl erteleme kararı konuşulanlar arasında yerini aldı. Bu kapsamda yapılandırma yapan öğrenciler taksit ödemelerine 1 yıl sonra başlayabilecek.

KYK borçlarının tahsili öğrenci mezun olduktan iki yıl sonra başlıyor. Kredi borcu, öğrenim kredisi olarak verilen miktarlara, TÜİK'in toptan eşya fiyat endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesiyle tespit ediliyor.

İş bulamayanlar birer yıllık ertelemeler yapabiliyor. Ödenmeyen borçlara aylık yüzde 1.40 gecikme faizi uygulanırken, geciken borçlar nedeniyle alınan kredi 2-3 katına çıkıyor.

KYK kredi borçlarını birer yıllık süreyle ertelemek mümkün. Borç ödeme vadesi henüz başlamayanlar ile borçlarını aksatmadan ödeyenler "turkiyeturkiye.gov.tr"'den e-devlet şifreleri ile erteleme talebinde bulunabiliyor. Erteleme başvurusunda bulunmak için işsizlik, askerlik durumlarının oluşması ve yüksek lisans ya da doktora eğitiminin devam etmesi gerekiyor.

KYK BORÇ ÖDEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KYK BORÇ FAİZLERİ SİLİNECEK Mİ?

Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin, kanunun çıktığı tarihten itibaren 31 Ocak'a kadar müracaat etmesi gerekecek ve maksimum 18 taksit yapılabilecek. Taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda, işleyen faizler silinecek. İlk taksit ödemesi, Şubat 2021'de gerçekleştirilecek.