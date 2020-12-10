KYK 2021 bursu ne zaman yatacak? KYK bursu ne kadar? Açıklama geldi!

Binlerce üniversite öğrencisi KYK burs ücretleri ne zaman yatacak? KYK bursu ne kadar? sorularına yanıt arıyor. Geçtiğimiz günler KYK burs sonuçları açıklandı. Peki KYK 2021 bursu ne zaman yatacak? KYK bursu ne kadar? Açıklama geldi!

Binlerce üniversite öğrencisinin merakla beklediği 2021 KYK sonuçları dün KYK'nın resmi adresinden erişime açıldı. Üniversite öğrencilerinin eğitimini sürdürürken burs ve kredi desteği alacak öğrenciler şimdiden KYK bursunun yatacağı günü merak ediyor. Peki KYK 2021 bursu ne zaman yatacak? KYK bursu ne kadar? İşte detaylar...

KYK 2021 BURS NE ZAMAN YATACAK?

Burs ve kredi almaya hak kazanan üniversite öğrencileri 11 Aralık Cuma günü 23.59 saatine kadar e-devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylatması gerekiyor. Taahhütnamede burs ve kredi desteklerinin hangi durumlarda kesileceği ve kredi geri ödemelerinin başlayacağı tarih ile ilgili öğrencilere bilgi veriliyor. Taahhütname onay işlemini tamamlayan üniversite öğrencileri T.C kimlik numarasının son hanesine göre burs ödemesi yapılıyor.

T.C kimlik numarasının sonu 0 olan öğrenciler her ayın 6'sında

T.C kimlik numarasının sonu 2 olan öğrenciler her ayın 7'sinde

T.C kimlik numarasının sonu 4 olan öğrenciler her ayın 8'inde

T.C kimlik numarasının sonu 6 olan öğrenciler her ayın 9'unda

T.C kimlik numarasının sonu 8 olan öğrenciler her ayın 10'unda ödeme yapılıyor.

E- DEVLET BURS TAAHHÜTNAME NASIL ONAYLANACAK?

Burs ve kredi almaya hak kazanan üniversiteöğrencileri taahhütname onayı yapmadığı zaman burs ve kredi hakkını kaybetmiş olacak. 11 Aralık Cuma gününe kadar üniversite öğrencileri aşağıda bulunan adres üzerinden direkt olarak onaylama işlemini yapabilir. 18 yaş ve üzeri üniversite öğrencileri e-Devlet'ten kendi T.C kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak onaylama işlemini yapabilir. 18 yaşından küçük öğrenciler ise anne veya babasının e-devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra taahhütnamesini yapabilir.

Anne ve babası olmayan üniversite öğrencileri kanunen vasileri ile birlikte Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüklerinden birisine kimlik, vasi kararı vb. ile başvurarak taahhütnamelerini yapabilir.

KYK BURSU NE KADAR?

Geçtiğimiz yık KYK bursu almaya hak kazanan önlisans ve lisans öğrencilerine aylık 550 TL, Yüksek Lisans öğrencileri 1100 TL, Doktora öğrencileri ise 1650 TL burs desteği yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2021 yılında öğrencilere verilen burs ve kredi desteğine iyileştirme yapılıyor. 2021 ile birlikte öğrencilere verilecek burs ücretleri Ocak ayında açıklanacak. Öğrenciler 2021 yılında ilk ödemelerini zamlı halde alacak.