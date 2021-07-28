"Kybele" adlı oyun 31 Temmuz akşamı Eskişehirli sanatseverler ile buluşacak

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ve Senfoni Orkestrasının ortak projesi olan ve Güngör Dilmen'in "Ben Anadolu" adlı eserinden yola çıkılarak uyarlanan oyunda, Anadolu kültürünün ana tanrıçası olan Kybele başta olmak üzere tarih boyunca bu topraklarda var olan kadınlar anlatılıyor.