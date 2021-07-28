"Kybele" adlı oyun 31 Temmuz akşamı Eskişehirli sanatseverler ile buluşacak
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"Kybele" adlı oyun 31 Temmuz akşamı Eskişehirli sanatseverler ile buluşacak

'Kybele' adlı oyun 31 Temmuz akşamı Eskişehirli sanatseverler ile buluşacak
Bültenler - Haberler | Güncel

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ve Senfoni Orkestrasının ortak projesi olan ve Güngör Dilmen'in "Ben Anadolu" adlı eserinden yola çıkılarak uyarlanan oyunda, Anadolu kültürünün ana tanrıçası olan Kybele başta olmak üzere tarih boyunca bu topraklarda var olan kadınlar anlatılıyor.

Usta rejisör Murat Atak'ın yönettiği oyunun ilk gösterimi Eskişehir'in Han ilçesinde bulunan Yazılıkaya Midas Anıtı önünde 10 Temmuzda sahnelenmişti.

Şehir Tiyatroları sanatçısı Burcu Tutkun Turan'ın rol aldığı "Kybele" adlı oyun Eskişehir Senfoni Orkestrası sanatçıları eşliğinde 31 Temmuz Cumartesi akşam saat 21.00'de Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı içerisinde bulunan amfi tiyatroda ücretsiz olarak seyirci ile buluşacak.

Kaynak: Bültenler

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