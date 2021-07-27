'Kuzgun Efe' açık artırmayla 315 bin TL'ye satıldı

BURSA'daki TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi'nde 34 tayın satışından 3 milyon 112 bin TL gelir elde edildi.

BURSA'daki TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi'nde 34 tayın satışından 3 milyon 112 bin TL gelir elde edildi. Açık artırmada 'Kuzgun Efe' isimli tayın 315 bin TL'ye satışı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) bağlı Karacabey Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen safkan Arap yarış tayları, satışa çıkarıldı. Toplam 34 tayın satıldığı açık artırmalarda TİGEM, 3 milyon 112 bin TL gelir elde etti. Taylar, 20 ile 315 bin TL arasında değişen fiyatlardan alıcı buldu. Yapılan açık artırmada 'Kuzgun Efe' isimli tay, 315 bin TL'ye Cenk Kılıç'a satıldı. 'Doruğun Ayazı' isimli tay 230 bin, 'Kürşat Batu' isimli tay ise 211 bin TL'den alıcı buldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Keskin