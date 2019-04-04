Kuzgun Dizisinin 9. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Kuzgun dizisi Çarşamba akşamı ekranlara geldi ve son bölümüyle yine nefesleri kesti. Kuzgun dizisinin son bölümünde neler oldu? Kuzgun dizisinin 8'inci bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KUZGUN DİZİSİNİN 8. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kuzgun'a güvenerek babasının hapse atılmasına neden olan Dila, kardeşi tarafından evden de kovulur. Gitmek üzereyken ise arabasında, kendisine bir hediye olduğu, nerede bulabileceği yazılı bir zarf bulur. Kuzgun da bu sırada hapishanede Rıfat'ı ziyaret eder. Kuzgun, babasının intikamını alacağını ve daha her şeyin yeni başladığını söyler.

DİLA KUZGUN İLE ÇALIŞACAK MI?

Hapishanedeki görüşmesinin ardından Bora ile yapacakları işi konuşmak için Rıfat'ın şirketine gider ve bu sırada Dila'da gelerek babasının işlerini artık kendisinin yürüteceğini, tohum işini de Kuzgun ile birlikte yapmayacaklarını belirtir.

BEHRAM'DAN İCAZET ALACAK MI?

Kuzgun, Dila'ya Behram'la bağlantısının olup olmadığını sorar ve Dila, Behram'ın bir tercih yapacağını, o tercihin ise Kuzgun olmayacağını söyler. Böylelikle Dila, arabasındaki notun ne anlama geldiğini anlar. Behram ise Dila'nın gitmesini istemez. Bunun üzerine Dila'ya, Terzi Derviş'in adı yazılı olan bir kart gelir. Ali kartın anlamını Dila'ya açıklar; Dila artık Behram'dan icazet alacaktır. Dila'nın kendisiyle çalışmama kararı Kuzgun'u germiştir ve Kuzgun Dila'yı karşısına çıkmaması için uyarmıştır. Ancak Dila, kararından emindir. Bu sırada Dila, Kuzgun'a ''Sen Behram'dan icazet aldın m?'' sorusunu yöneltir.

KUZGUN DİZİSİNİN 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuzgun dizisi ekrana gelen son bölümüyle sevenlerine büyük heyecan yarattı. Peki, Kuzgun dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacak? İzleyenler merak içerisinde dizinin yeni bölüm fragmanını bekliyor. Kuzgun dizisinin 9. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yani bölüm fragmanını sayfamızdan takip edebilirsiniz…