Kuzeyin Oğlu Volkan Konak ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Kuzeyin Oğlu Volkan Konak ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak, uzun süren suskunluğunu bozuyor ve yeniden sevenleriyle buluşuyor. 'Kuzeyin Oğlu Volkan Konak', çok özel konukları ve unutulmaz bölümleriyle herkesi ekran başına kilitleyecek. Peki, Kuzeyin Oğlu Volkan Konak ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, detaylar…

Her hafta birbirinden özel isimlerin ağırlanacağı 'Kuzeyin Oğlu Volkan Konak', özlediğiniz yorumuyla yeniden ekrana geliyor. Karadeniz müziğinin öncü isimlerinden olan usta sanatçı Volkan Konak, eşsiz yorumu ve güçlü sesiyle milyonların gönlünde yeniden taht kuracak… Kuzeyin Oğlu Volkan Konak ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KUZEYİN OĞLU VOLKAN KONAK NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerle, eğlenceye ve müziğe doyacağınız 'Kuzeyin Oğlu Volkan Konak', Star ekranlarında başlıyor… Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak, uzun süren suskunluğunu bozuyor ve yeniden sevenleriyle buluşuyor. 'Kuzeyin Oğlu Volkan Konak', çok özel konukları ve unutulmaz bölümleriyle herkesi ekran başına kilitleyecek…

BİRBİRİNDEN ÖZEL İSİMLER BU PROGRAMDA

Her hafta birbirinden özel isimlerin ağırlanacağı 'Kuzeyin Oğlu Volkan Konak', özlediğiniz yorumuyla yeniden ekrana geliyor. Karadeniz müziğinin öncü isimlerinden olan usta sanatçı Volkan Konak, eşsiz yorumu ve güçlü sesiyle milyonların gönlünde yeniden taht kuracak…

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak, 20.00'de Star'da başlayacak.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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