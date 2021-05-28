Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konukları kim? 28 Mayıs Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'a bu hafta kim geliyor?

Ünlü halk müziği sanatçısı Volkan Konak'ın yeni eğlence programı Kuzeyin Oğlu Volkan Konak, 28 Mayıs Cuma akşamı Star TV ekranlarında seyirciyle buluşacak. Her hafta müzik dünyasından sanatçıları ağırlayan Volkan Konak bu hafta kimleri davet ediyor? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programına konuk olan sanatçılar kimler? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konukları kimler? 28 Mayıs Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'a bu hafta kim geliyor? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 6. Bölüm fragmanını izle!