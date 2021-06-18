Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konuğu Resul Dindar kimdir? Resul Dindar kaç yaşında?
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Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konuğu Resul Dindar kimdir? Resul Dindar kaç yaşında?

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konuğu Resul Dindar kimdir? Resul Dindar kaç yaşında?
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Star ekranlarının sevilen müzik programı Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'e konuk olan Resul Dindar araştırılıyor. Peki, Kuzeyin Oğlu Volkan Konak Resul Dindar kimdir, kaç yaşında? Resul Dindar nereli, mesleği nedir? Resul Dindar hayatı ve biyografisi nedir?

Ünlü sanatçı Resul Dindar Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'e konuk oluyor. Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'e konuk olan Resul Dindar merak edildi. Peki, Kuzeyin Oğlu Volkan Konak Resul Dindar kimdir, kaç yaşında? Resul Dindar nereli, mesleği nedir? Resul Dindar hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

KUZEYİN OĞLU VOLKAN KONAK RESUL DİNDAR KİMDİR?

Doğum tarihi: 24 Ocak 1982

Kaç yaşında: 39yaşında

Nereli: Hopa

2008 yılı Temmuz ayında arkadaşlarıyla birlikte Karmate (değirmen) grubunu kurdu ve grubun solistliğini yaptı. Karmate, Nani ve Nayino adlı iki albüm çıkardı. Resul Dindar gruptan 2012 yılında ayrılarak müziğe tek başına devam etme kararı aldı ve 1 Nisan 2013 tarihinde Divane adlı ilk solo albümünü yayınladı. Resul Dindar'ın seslendirdiği eserler Türkçenin yanı sıra, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde konuşulan Lazca, Megrelce, Gürcüce ve Hemşince gibi dilleri de kapsamaktadır.

ALBÜM

• Divane (2013)

• Dalgalan Karadeniz (2014)

• Aşk-ı Meşk (2017)

SİNGLE

• Kendine İyi Bak (2011)

• Sorma (2016)

• Hiç (2016)

• Güzelliğin On Par'etmez (Murat Çorak ile) (2016)

• Öptüm (2017)

• Eyvallah (2018)

• Yangın Yeri (2018)

• Sevdam ile Beraber (2019)

• Yaşlan Benimle (2020)

• Hiç (Remix) (2020)

• Kapundaki Nar Midur? (Aslıhan Güner ile) (2020)

• En Sonum (2020)

• Duman Aldi Dağlara (2020)

• Sırdaş (2021)

• Çift Jandarma (2021)

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Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konuğu Resul Dindar kimdir? Resul Dindar kaç yaşında? - Haberler
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