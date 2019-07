Erzurum Valisi Okay Memiş, "Palandöken'in hastasıyız, bizi büyülüyor. Palandöken'in dünyada eşi, benzeri yok." dedi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından Palandöken Dağı'ndaki bir otelde "Kuzeydoğu Anadolu Seyahat Acentaları Buluşması" programı düzenlendi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, programın açılışında yaptığı konuşmada, kentin tarihi ve doğal güzellik anlamında bir çok turistik bölgesi bulunduğunu söyledi.

Kentin turizm potansiyelinin çok yüksek olduğunu ifade eden Memiş, şöyle konuştu:

"Ben Avrupa'nın hemen hemen bütün turistik şehirlerini gezdim. Venedik'in her santimini turistik kabul ederler. Sadece tarih değil doğal alanlarını bile değerlendirmişler. Bizim de Palandöken'in her metrekaresi turistik alan efsane bir yer ve enerjisi çok yüksek. Palandöken'in hastasıyız, bizi büyülüyor. Palandöken'in dünyada eşi, benzeri yok. Erzurum Havalimanı'nda CAT-3 hava sistemi ekim ayında bitiyor ve uçaklar 175 metreye kadar siste bile inecek. Bundan sonra sis yüzünden uçakların rötar yapması veya iptal edilmesi gibi bir olay olmayacak."

Memiş, kentteki turizm potansiyelinin iyi kullanılmadığını belirterek, "Potansiyelimizin farkında değiliz ve bu potansiyeli biz iyi değerlendirmek istiyoruz. 4 otelimiz var ve kesinlikle çok yetersiz. Toplamda 3 bin yatak kapasitemiz var yani Antalya'daki lüks bir otelin kapasitesi kadar. Buradaki yatak kapasitesini artırmamız lazım." diye konuştu.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de kentin en önemli değerinin turizm olduğunu aktardı.

Kış turizminin yanında spor turizmini geliştirmek için adım attıklarını anlatan Sekmen, "Futbolda önemli bir yere geldik. Sadece futbolun değil diğer dalların da buna ihtiyacı var. Böyle bir rakımda bir çok spor dalına ev sahipliği yapabiliriz. Bunun için de yapımı devam eden iki tesisimiz bitmek üzere." ifadelerini kullandı.

TÜRSAB Genel Başkanı Firuz Barbaros Bağlıkaya, Erzurum'un binlerce yıllık geçmişe sahip olduğunu anlattı.

"Günümüzde turizm trendleri değişiyor"

Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı bir şehir olması nedeniyle Erzurum'un büyük değere sahip olduğunu söyleyen Bağlıkaya, şunları kaydetti:

"Bölge turizminin gelişmesi için turizm danışma kurullarının kurulması ve aktif çalışmanın sektörde çok yararlı olacağını düşünüyoruz. Günümüzde turizm trendleri değişiyor. Yerel, lokal ve özgün olanı yaşayarak deneyimlemek isteyen günümüz turisti için artık farklı kültürleri tanımak ve yeni yerler görmek büyük önem arz ediyor. Turizm sektörü bu değişimi iyi okuyarak bu trendleri takip etmek ve dijital gelişmelere uygun hareket etmek zorundadır. TÜRSAB olarak bu sektörün önünü açmaya ve gelişimini desteklemeye hazırız."

Kaynak: AA