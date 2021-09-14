Kuzey Yıldızı Yıldız neden beyin kanaması geçiriyor?

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KUZEY YILDIZI YILDIZ NEDEN BEYİN KANAMASI GEÇİRİYOR?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 58. bölümünde; Yıldız geçirdiği beyin kanaması sonrası gözlerini açtı. Doktor, kanamanın yarattığı tahribatlar nedeniyle Yıldız'ın sağ tarafının kısmi felç geçirdiğini söyledi. Beyin kanamasına dair bir durum ise bulunmuyor. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

58. BÖLÜM ÖZETİ

Sonunda Kuzeyle Yıldız, hiçbir şeyi düşünmeden mutlu olabilmiştir. Sürpriz partiyle dünyanın en mutlu insanı olan çiftimizin o gün, belki de son mutlu günleriydi. Kuzey'in peşini bırakmayan kötü his, dönüp dolaşıp Yıldız'ı bulmuştu. Belki de bu yüzden Yıldız, ölümle pençeleşirken Kuzey tüm suçu kendinde arar. Yıldız şu an belki de onun yüzünden ölümle cebelleşmektedir. Belki de oğlu onun yüzünden… Kuzey, bu yüklerin hepsini kaldırabilecektir ama Yıldız'ın kalbi durduğunda…

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