Kuzey Yıldızı Yıldız neden beyin kanaması geçiriyor? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kuzey Yıldızı Yıldız neden beyin kanaması geçiriyor?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Kuzey Yıldızı Yıldız neden beyin kanaması geçiriyor?

Ekranların sevilen dizilerinden olan Kuzey Yıldızı hakkında "Kuzey Yıldızı Yıldız neden beyin kanaması geçiriyor?" sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor.

Kuzey Yıldızı Yıldız neden beyin kanaması geçiriyor? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

KUZEY YILDIZI YILDIZ NEDEN BEYİN KANAMASI GEÇİRİYOR?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 58. bölümünde; Yıldız geçirdiği beyin kanaması sonrası gözlerini açtı. Doktor, kanamanın yarattığı tahribatlar nedeniyle Yıldız'ın sağ tarafının kısmi felç geçirdiğini söyledi. Beyin kanamasına dair bir durum ise bulunmuyor. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

58. BÖLÜM ÖZETİ

Sonunda Kuzeyle Yıldız, hiçbir şeyi düşünmeden mutlu olabilmiştir. Sürpriz partiyle dünyanın en mutlu insanı olan çiftimizin o gün, belki de son mutlu günleriydi. Kuzey'in peşini bırakmayan kötü his, dönüp dolaşıp Yıldız'ı bulmuştu. Belki de bu yüzden Yıldız, ölümle pençeleşirken Kuzey tüm suçu kendinde arar. Yıldız şu an belki de onun yüzünden ölümle cebelleşmektedir. Belki de oğlu onun yüzünden… Kuzey, bu yüklerin hepsini kaldırabilecektir ama Yıldız'ın kalbi durduğunda…

Haberler.com - Gündem
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İbrahim Altay Mustafa Şentop Mustafa Destici Uğur İbrahim Altay
Magazin Beren Saat Gökhan Çıra Kylie Jenner Yıldız Tilbe
Spor Ali Koç Alper Yılmaz Rıza Çalımbay Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Fatih
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kuzey Yıldızı Yıldız neden beyin kanaması geçiriyor? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 13:40:02. #1.17#