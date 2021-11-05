Kuzey Yıldızı nerede çekiliyor? Kuzey Yıldızı bitti mi? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk çekildiği yerlerdeki manzara ile de izleyicileri büyülüyor. SHOW TV ekranlarının sevilen dizisinin izleyicileri 'Kuzey Yıldızı İlk Aşk nerede çekiliyor?' Sorusuna yanıt arıyor.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK KONUSU

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde memleketinde ailesinin isteğiyle Yıldız'la sözlenip İstanbul'a okumaya gittiğinde başka bir kadına aşık olup evlenen, ancak evlendiği kadın tarafından 20 yıl sonra terkedilen Kuzey'in, üç kızıyla memleketine dönmesi ve burada Yıldız'ın olan öfkesi ve aşkı anlatılıyor.

KUZEY YILDIZI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk çekimleri Ordu'da gerçekleştiriliyor. Dizi Ordu'nun Kabadüz ilçesinde bulunan Çambaşı Yaylası'nda çekiliyor.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK OYUNCULARI

İsmail Demirci: Kuzey Mollaoğlu

Aslıhan Güner: Yıldız Kadıoğlu Mollaoğlu

Toygan Avanoğlu: Sefer Kadıoğlu

Gizem Güneş: Feride Mollaoğlu

Aslıhan Kapanşahin: Mine Mollaoğlu

Berfin Nilsu Aktaş: Gökçe Mollaoğlu

Cezmi Baskın: Yaşar Kadıoğlu

Hüseyin Soysalan: Şeref Mollaoğlu

Uğur Demirpehlivan: Emine Mollaoğlu

Ferda Kaynar: Hanife Kadıoğlu

Merve Şen: Nahide Kadıoğlu

Ecem Çalhan: Kamer Mollaoğlu

Burak Can: Poyraz Kadıoğlu

İnan Yılmaz: Ruhi

Can Kızıltuğ: Osman

Korcan Kol: Emin

Şükrü Üçüncü: Şükrü

Gülşah Tosun: Esma

Cengiz Bozkurt: Cevher Kadıoğlu

Ayçin İnci: Fahriye

Murat Makar: Engin

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