Kuzey Yıldızı nerede çekiliyor? Kuzey Yıldızı bitti mi?
Süreç Film imzalı, ilk bölümü 14 Eylül 2019 tarihinde yayımlanan, yönetmeliğini ve senaryosunu Ersoy Güler'in üstlendiği komedi ve dram türündeki Türk dizi Kuzey Yıldızı nerede çekiliyor? Kuzey Yıldızı bitti mi?
Kuzey Yıldızı nerede çekiliyor? Kuzey Yıldızı bitti mi? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk çekildiği yerlerdeki manzara ile de izleyicileri büyülüyor. SHOW TV ekranlarının sevilen dizisinin izleyicileri 'Kuzey Yıldızı İlk Aşk nerede çekiliyor?' Sorusuna yanıt arıyor.
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde memleketinde ailesinin isteğiyle Yıldız'la sözlenip İstanbul'a okumaya gittiğinde başka bir kadına aşık olup evlenen, ancak evlendiği kadın tarafından 20 yıl sonra terkedilen Kuzey'in, üç kızıyla memleketine dönmesi ve burada Yıldız'ın olan öfkesi ve aşkı anlatılıyor.
Kuzey Yıldızı İlk Aşk çekimleri Ordu'da gerçekleştiriliyor. Dizi Ordu'nun Kabadüz ilçesinde bulunan Çambaşı Yaylası'nda çekiliyor.
- İsmail Demirci: Kuzey Mollaoğlu
- Aslıhan Güner: Yıldız Kadıoğlu Mollaoğlu
- Toygan Avanoğlu: Sefer Kadıoğlu
- Gizem Güneş: Feride Mollaoğlu
- Aslıhan Kapanşahin: Mine Mollaoğlu
- Berfin Nilsu Aktaş: Gökçe Mollaoğlu
- Cezmi Baskın: Yaşar Kadıoğlu
- Hüseyin Soysalan: Şeref Mollaoğlu
- Uğur Demirpehlivan: Emine Mollaoğlu
- Ferda Kaynar: Hanife Kadıoğlu
- Merve Şen: Nahide Kadıoğlu
- Ecem Çalhan: Kamer Mollaoğlu
- Burak Can: Poyraz Kadıoğlu
- İnan Yılmaz: Ruhi
- Can Kızıltuğ: Osman
- Korcan Kol: Emin
- Şükrü Üçüncü: Şükrü
- Gülşah Tosun: Esma
- Cengiz Bozkurt: Cevher Kadıoğlu
- Ayçin İnci: Fahriye
- Murat Makar: Engin