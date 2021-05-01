Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm canlı yayın HD izle! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 62. bölüm full izle! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 63. bölüm fragmanı yayınlandımı

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KUZEY YILDIZI İLK AŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 62. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Kuzey'in evde temizlik yaparken keyifli dakikalar yaşadığı tanıtımda gençlerin kumsalda karate yaptığı anlar dikkat çekiyor. Yıldız ile Nahide estetik yaptırmak için doktora giderken, ikilinin yaşayacakları heyecanla bekleniyor. Kuzey, aldığı bir telefondan sonra şoke olurken gerilimi artıran bu haberin ne olduğu büyük bir merak konusu oluyor.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 61. Bölümünde; Yıldız'ın sonunda korktuğu başına gelmiş, uyandığında boş beşikle yüzleşmiştir. Gözünden bile sakındığı bebeği, yanında değildir. Kabusları sonunda gerçek mi olmuştur? Kuzey, Yıldız'ı sakinleştirmek için elinden geleni yapsa da fayda etmez. Yıldız, bebeğini kucağına almadan sakinleşmeyecektir. Yıldız, bu korkusunu yenmek için işi profesyonel bir alana taşımaya karar verir ve Kuzey ile birlikte kursa yazılır. Yıldız'ın kendine güvenebilmesi ve artık sakinleşmesi gerekmektedir. Fakat bu uğraşları, tehlikeyi uzaklaştırmaya yetecek midir?

KUZEY YILDIZI İLK AŞK CANLI İZLE (20.00)

KUZEY YILDIZI İLK AŞK YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

