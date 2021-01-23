Kuzey Yıldızı İlk Aşk: Kuzey kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Kuzey Yıldızı İlk Aşk: Kuzey karakterini canlandıran İsmail Demirci kimdir?

Show TV'nin başladığı ilk günden itibaren büyük bir beğeni toplayan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi büyük bir beğeni topluyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk başrol oyuncusu merak ediliyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk: Kuzey kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Kuzey Yıldızı İlk Aşk: Kuzey karakterini canlandıran İsmail Demirci kimdir?

İsmail Demirci'in başrollerinde olduğu Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Karadeniz'in Ordu ilinde çekimleri devam eden Kuzey Yıldızı İlk Aşk Kuzey kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Kuzey Yıldızı İlk Aşk: Kuzey karakterini canlandıran İsmail Demirci kimdir? İşte detaylar haberimizde...

KUZEY YILDIZI İLK AŞK: KUZEY GERÇEK ADI NEDİR?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Kuzey karakterini "İsmail Demirci" canlandırıyor. İsmail Demirci'nin dizideki karakterinin adı "Kuzey Mollaoğlu"dur.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK: KUZEY MOLLAOĞLU KARAKTERİ

Köprünün üstündeki iki inatçı keçiden biri, bir evin bir oğlu, yakışıklı, mert, gözü kara bir adamdır. Şimdi, yıllar sonra memleketine, terk ettiği kadının topraklarına geri dönmüştür. Hem kızlarıyla, hem kendine kendine sırt çevirmiş köylüyle uğraşırken bir de Yıldız'ın gazabından koruyabilecek midir kendini?

KUZEY YILDIZI İLK AŞK İSMAİL DEMİRCİ KİMDİR?

1984 yılında Ankara'da doğan İsmail Demirci, 2009 yılında Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 2010 yılında Cemal Şan'ın yönetmenliğini üstlendiği ''Türkan'' dizisiyle ilk kez kamera karşısına geçtikten sonra, ''Anneler ile Kızları'', ''Mor Menekşeler'', ''Ben Onu Çok Sevdim'' ve ''Kurtlar Vadisi Pusu'' projelerinde adından çokça bahsettirdi. Daha sonra ''Reaksiyon'' dizisiyle kariyerinde bir dönüm noktası yakalayan Demirci, daha sonrasında ''Fabrika Kızı'', ''Serçe Sarayı'', ''Muhteşem Yüzyıl Kösem'', ''Babamın Günahları'' ve ''Mehmed: Bir Cihan Fatihi'' gibi birçok diziyle ekranlarda boy gösterdi. En son 2018 yılında Uluç Bayraktar'ın yönetmenliğini üstlendiği, başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk ve Merve Çağıran'la paylaştığı ''Çarpışma'' dizisinde Galip karakterine hayat verdi.

Sinemada ilk olarak, 2014 yılında ''Tut Sözünü'' filminde yer aldıktan sonra, 2016 yılında ''Babaların Babası'' filminde ve 2017 yılında yönetmenliğini Barış Kırımşelioğlu'nun üstlendiği ''Posta Kutusu'' filminde yer almış ve performansıyla Krajina Festivali'nde "En iyi Erkek Oyuncu" ödülünü almıştır.

İsmail Demirci şu an, yönetmenliğini Ersoy Güler'in üstlendiği ''Kuzey Yıldızı'' dizisinde Kuzey canlandırmaktadır.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK KONUSU NEDİR?

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler'in oturduğu Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşıyor. Kuzey ve Yıldız'ın aşk hikayesini romantik, komik ve macera dolu bir anlatımla seyirciyle buluşturan dizide; Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK OYUNCULARI KİMLERDİR?

İsmail Demirci: Kuzey Mollaoğlu

Aslıhan Güner: Yıldız Kadıoğlu Mollaoğlu

Toygan Avanoğlu: Sefer Kadıoğlu

Gizem Güneş: Feride Mollaoğlu

Aslıhan Kapanşahin: Mine Mollaoğlu

Berfin Nilsu Aktaş: Gökçe Mollaoğlu

Cezmi Baskın: Yaşar Kadıoğlu

Hüseyin Soysalan: Şeref Mollaoğlu

Uğur Demirpehlivan: Emine Mollaoğlu

Ferda Kaynar: Hanife Kadıoğlu

Merve Şen: Nahide Kadıoğlu

Ecem Çalhan: Kamer Mollaoğlu

Burak Can: Poyraz Kadıoğlu

İnan Yılmaz: Ruhi

Can Kızıltuğ: Osman

Korcan Kol: Emin

Şükrü Üçüncü: Şükrü

Gülşah Tosun: Esma

Cengiz Bozkurt: Cevher Kadıoğlu

Ayçin İnci: Fahriye

Murat Makar: Engin