Kuzey Yıldızı İlk Aşk: Hanife kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Kuzey Yıldızı İlk Aşk: Hanife karakterini canlandıran Ferda Kaynar kimdir?

Show TV'nin başladığı ilk günden itibaren büyük bir beğeni toplayan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi büyük bir beğeni topluyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncuları merak ediliyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk: Hanife kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Kuzey Yıldızı İlk Aşk: Hanife karakterini canlandıran Ferda Kaynar kimdir?

Ferda Kaynar'ın başrollerinde olduğu Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Karadeniz'in Ordu ilinde çekimleri devam eden Kuzey Yıldızı İlk Aşk Hanife Kadıoğlu kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Kuzey Yıldızı İlk Aşk: Hanife karakterini canlandıran Ferda Kaynar kimdir? İşte detaylar haberimizde...

KUZEY YILDIZI İLK AŞK: HANİFE KADIOĞLU GERÇEK ADI NEDİR?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Hanife karakterini "Ferda Kaynar" canlandırıyor. Ferda Kaynar dizideki karakterinin adı "Hanife Kadıoğlu"dur.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK: HANİFE KADIOĞLU KARAKTERİ

Yıldız'ın annesidir. Kocasının aksine, Mollaoğullarına karşı süre gelen bu düşmanlığı bir haysiyet meselesi haline getirmemiş, ancak öyle davranmak zorunda kalmıştır. Hanife'nin tek isteği Yıldız'ın mutlu olması, bu düşmanlığın bir gün son bulmasıdır.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK FERDA KAYNAR KİMDİR?

1975 Yılında Trabzon da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Rize ilinin Fındıklı ilçesinde yaptı.Ortaokul 3. Sınıftayken Fen Bilgisiöğretmeninin ısrarı üzerine tiyatro yapmaya başladı. O yıldan sonra gerek okul gerekse amatör tiyatrolarda oyunculuk yapmaya devam etti. Karadeniz Ereğli Lisesinden mezun olduktan sonra Samsun 19 Mayıs Üniv.Fen Edb Fakültesi Kimya bölümünü bitirdi.. Üniversitenin tiyatro kulübünde oyuncu olarak görev aldı. 1999 yılında DÜŞEVİ OYUNCULARINDA profesyonel tiyatro yapmaya başladı ve 20 büyük oyunu ve 10 çocuk oyunun da oyuncu olarak görev yaptı. Halen aynı kurumda oyuncu ve eğitmen olarak çalışmaya devam ediyor.

2006yılından itibaren tam 123 kez oynadığı 3. Sayfadan Kadın Hikayeleri onun için dönüm noktası oldu. Sonrasında bir çok kadın odaklı oyunda oynadı.

İlk kez 2010 yılında X.LionsTiyatro Ödüllerinde MÜRSEL GÜLMEZÖzel ödülünü aldı,sonrasında bir çok kez ödüle layık görüldü.

Şu anda tiyatro , dizi oyunculuğu ve eğitmenlik yapan Ferda Kaynar evli ve bir kız çocuğu sahibi....

KUZEY YILDIZI İLK AŞK KONUSU NEDİR?

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler'in oturduğu Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşıyor. Kuzey ve Yıldız'ın aşk hikayesini romantik, komik ve macera dolu bir anlatımla seyirciyle buluşturan dizide; Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.