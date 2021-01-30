Kuzey Yıldızı İlk Aşk: Emine kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Kuzey Yıldızı İlk Aşk: Emine karakterini canlandıran Uğur Demirpehlivan kimdir?

Show TV'nin başladığı ilk günden itibaren büyük bir beğeni toplayan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi büyük bir beğeni topluyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncuları merak ediliyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk: Emine kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Kuzey Yıldızı İlk Aşk: Emine karakterini canlandıran Uğur Demirpehlivan kimdir?

Uğur Demirpehlivan'ın başrollerinde olduğu Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Karadeniz'in Ordu ilinde çekimleri devam eden Kuzey Yıldızı İlk Aşk Emine Mollaoğlu kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Kuzey Yıldızı İlk Aşk: Emine karakterini canlandıran Uğur Demirpehlivan kimdir? İşte detaylar haberimizde...

KUZEY YILDIZI İLK AŞK: EMİNE MOLLAOĞLU GERÇEK ADI NEDİR?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Emine karakterini "Uğur Demirpehlivan" canlandırıyor. Uğur Demirpehlivan dizideki karakterinin adı "Emine Mollaoğlu"dur.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK: EMİNE MOLLAOĞLU KARAKTERİ

Şeref'in güler yüzlü, pamuk kalpli eşidir. İdareci bir kadındır Emine. Öyle ki kocasının tüm Kadıoğulları'na karşı açtığı savaşta hep onun yanında gibi dursa da aslında gizli gizli Hanife Kadıoğlu'yla görüşmeye devam ettiği yetmiyormuş gibi oğlu Kuzey'le de yıllardır görüşmektedir.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK UĞUR DEMİRPEHLİVAN KİMDİR?

1963 Doğumlu olan Uğur Demirpehlivan, 1989'da Dokuz Eylül Üniversitesi GSF/ Sahne Sanatları Bölümü/ Tiyatro bölümünden mezun oldu.

SİNEMA-TV

2018 "Ege'nin Hamsisi"/

2018 "Babamın Ceketi"/

2017 "Meryem"/

2016 "Hanım Köylü"/

2015 "Çilek Kokusu"/

2013-2014 "Fatih Harbiye"/

2012 "Ustura Kemal"/

2011 "Bir Çocuk Sevdim"/

2011 "Türkan"/

2008 "Vali"/

2008 "Baba Ocağı"/

2008 "Üvey Aile"/

2007 "Dağlar Delisi"/

2006-2007 "Köprü"/

2007 "Son Osmanlı-Yandım Ali"/

2005 "Kırık Kanatlar"/

2004 "Paşa Baba Konağı"/

2001 "Karanlıkta Koşanlar"/

1999-2003 "Hayat Bağları"/

1998-1999 "Kanal Yumuşak G"/

KUZEY YILDIZI İLK AŞK KONUSU NEDİR?

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler'in oturduğu Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşıyor. Kuzey ve Yıldız'ın aşk hikayesini romantik, komik ve macera dolu bir anlatımla seyirciyle buluşturan dizide; Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.