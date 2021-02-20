Kuzey Yıldızı "Halil İbrahim" kimdir, gerçek adı ne? Halil İbrahim Kurumæ kimdir, kaç yaşında ve bereli? Halil İbrahim Kurum hangi dizilerde oynadı?
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Kuzey Yıldızı "Halil İbrahim" kimdir, gerçek adı ne? Halil İbrahim Kurumæ kimdir, kaç yaşında ve bereli? Halil İbrahim Kurum hangi dizilerde oynadı?

20.02.2021 23:07 | Son Güncelleme: 20.02.2021 23:11
Kuzey Yıldızı

Cumartesi günleri ekranlara gelen Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisine yeni katılan restoranın sahibi İbrahim karakteri merak ediliyor. Adanalı olmasıyla güldüren ve dikkatleri çeken Kuzey Yıldızı İlk Aşk "İbrahim" kimdir, gerçek adı ne? Halil İbrahim Kurumæ kimdir, kaç yaşında ve bereli? Halil İbrahim Kurum hangi dizilerde oynadı?

Baş rollerinde İsmail Demirci ve Aslıhan Gürbüz'ün yer aldığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisine son bölümlerde Halil İbrahim Kurum dahil oldu. Daha önce Yeni Gelin dizisiyle ilgileri çeken Halil İbrahim Kurum, diziye Adanalı restoran sahibi olarak girdi ve ilk günden sempatik tavırlarıyla ilgi gördü! Peki, Kuzey Yıldızı İlk Aşk "Halil İbrahim" kimdir, gerçek adı ne? Halil İbrahim Kurumæ kimdir, kaç yaşında ve bereli? Halil İbrahim Kurum hangi dizilerde oynadı?

HALİL İBRAHİM KURUM KİMDİR?

Halil İbrahim Kurum 15.11.1990 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk Bölümü'nde tamamlayan genç oyuncu Çukurova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk yapmaktadır.

Konservatuar eğitimi sonrasında Almanya ve Hindistan'da çeşitlik oyunculuk kursları alarak kendini geliştirmiştir.

Halil İbrahim Kurum, oyunculuk haricinde profesyonel olarak müzik de yapıyor. Solist olarak sahneye çıkan oyuncu, müzik kariyeri ile oyunculuk kariyerini eş zamanlı olarak ilerletiyor.

Show TV'de yayınlanan Yeni Gelin isimli dizide Sema Keçik, Mustafa Avkıran, Dağhan Külegeç, Tolga Mendi, Şilan Makal, Jessica May gibi isimlerle rol alan genç oyuncu ilk ekran deneyimini bu dizi ile edinmiştir.

Halil İbrahim Kurum, kendisinden 25 yaş büyük Sema Keçik ile olan ilişkisiyle de adından çok bahsettirmiştir.

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