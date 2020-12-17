Kuzey Yıldızı Gökçe diziden ayrılıyor mu? Kuzey Yıldızı yeni bölün fragmanı izle! Kuzey Yıldızı oyuncuları!
Süreç Film imzalı, ilk bölümü 14 Eylül 2019 tarihinde yayımlanan Kuzey Yıldızı oyuncuları kimler? Kuzey Yıldızı Gökçe diziden ayrılıyor mu? Kuzey Yıldızı yeni bölün fragmanı izle!
Süreç Film imzalı, ilk bölümü 14 Eylül 2019 tarihinde yayımlanan, yönetmeliğini ve senaryosunu Ersoy Güler'in üstlendiği komedi ve dram türündeki Türk dizisi Kuzey Yıldızı Gökçe diziden ayrılıyor mu? Kuzey Yıldızı yeni bölün fragmanı izle! Kuzey Yıldızı oyuncuları!
KUZEY YILDIZI GÖKÇE DİZİDEN AYRILIYOR MU?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Gökçe karakterini canlandıran Nilsu Berfin Aktaş diziden ayrılacak mı? Dizinin yeni yayınlanan bölümünde Gökçe karakterinin rahatsızlanması, izleyicilerin aklında soru işareti bıraktı. Yapımcıdan herhangi bir açıklama gelmedi. Dizinin yeni bölümünde merak edilen soruların cevabı yer alacaktır.
KUZEY YILDIZI İLK AŞK OYUNCULARI
Yıldız: Aslıhan Güner
Kuzey: İsmail Demirci
Sefer: Toygan Avanoğlu
Nahide: Merve Şen
Mine: Aslıhan Kapanşahin
Gökçe: Berfin Nilsu Aktaş
Feride: Gizem Güneş
Ömer: Özgün Karaman
Emin: Korcan Kol
Osman: Can Kızıltuğ
Kamer: Ecem Çalhan
Poyraz: Burak Can
Yaşar: Cezmi Baskın
Hanife: Ferda Kaynar
Şeref: Hüseyin Soysalan
Emine: Uğur Demirpehlivan
Pembe: Zeynep Kankonde