Kuzey Yıldızı Gökçe diziden ayrılıyor mu? Kuzey Yıldızı yeni bölün fragmanı izle! Kuzey Yıldızı oyuncuları!

Süreç Film imzalı, ilk bölümü 14 Eylül 2019 tarihinde yayımlanan Kuzey Yıldızı oyuncuları kimler? Kuzey Yıldızı Gökçe diziden ayrılıyor mu? Kuzey Yıldızı yeni bölün fragmanı izle!

Süreç Film imzalı, ilk bölümü 14 Eylül 2019 tarihinde yayımlanan, yönetmeliğini ve senaryosunu Ersoy Güler'in üstlendiği komedi ve dram türündeki Türk dizisi Kuzey Yıldızı Gökçe diziden ayrılıyor mu? Kuzey Yıldızı yeni bölün fragmanı izle! Kuzey Yıldızı oyuncuları!

KUZEY YILDIZI GÖKÇE DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Gökçe karakterini canlandıran Nilsu Berfin Aktaş diziden ayrılacak mı? Dizinin yeni yayınlanan bölümünde Gökçe karakterinin rahatsızlanması, izleyicilerin aklında soru işareti bıraktı. Yapımcıdan herhangi bir açıklama gelmedi. Dizinin yeni bölümünde merak edilen soruların cevabı yer alacaktır.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK OYUNCULARI

Yıldız: Aslıhan Güner

Kuzey: İsmail Demirci

Sefer: Toygan Avanoğlu

Nahide: Merve Şen

Mine: Aslıhan Kapanşahin

Gökçe: Berfin Nilsu Aktaş

Feride: Gizem Güneş

Ömer: Özgün Karaman

Emin: Korcan Kol

Osman: Can Kızıltuğ

Kamer: Ecem Çalhan

Poyraz: Burak Can

Yaşar: Cezmi Baskın

Hanife: Ferda Kaynar

Şeref: Hüseyin Soysalan

Emine: Uğur Demirpehlivan

Pembe: Zeynep Kankonde

KUZEY YILDIZI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!