Kuzey Yıldızı Feride Mollaoğlu kimdir? Kuzey Yıldızı Feride gerçek adı nedir, nereli? Kuzey Yıldızı Feride karakterini canlandıran Gizem Güneş kimdir?

Show TV'nin başladığı ilk günden itibaren büyük bir beğeni toplayan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi büyük bir beğeni topluyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncuları merak ediliyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk: Feride kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Kuzey Yıldızı İlk Aşk: Feride karakterini canlandıran Gizem Güneş kimdir?

Gizem Güneş'in içinde olduğu Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Karadeniz'in Ordu ilinde çekimleri devam eden Kuzey Yıldızı İlk Aşk Feride Mollaoğlu kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Kuzey Yıldızı İlk Aşk: Feride karakterini canlandıran Gizem Güneş kimdir? İşte detaylar haberimizde...

KUZEY YILDIZI İLK AŞK: FERİDE MOLLAOĞLU KİMDİR, GERÇEK ADI NEDİR?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Feride karakterini "Gizem Güneş " canlandırıyor. Gizem Güneş dizideki karakterinin adı "Feride Mollaoğlu"dur.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK: GÖKÇE MOLLAOĞLU KARAKTERİ

Kuzey'in, Yıldız'ı terk edip, annesiyle evlendiği yaştadır Feride. Üniversitede edebiyat bölümünde okumaktadır. Babasının ilk göz ağrısı, üç kız kardeşin en büyüğüdür. Yaşadıkları bu kara günlerde babasının en büyük destekçisi ve sırdaşıdır.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK GİZEM GÜNEŞ KİMDİR?

30 Kasım 1995 doğumlu 1.70 boyundaki Gizem Güneş, Marmara Üniversitesi'nin Fransızca bölümünden mezun oldu.

Oynadığı Diziler;

4N1K İlk Aşk (2018)

Kanatsız Kuşlar (2017)

İçimdeki Fırtına (2017)

Her Şey Yolunda Merkez (2013)

Binbir Gece (2007)

Sinema;

Sesinde Aşk Var (Tv Filmi 2019)

Moya-Hitit Yıldızı (2011)

Tiyatro;

Shrek Müzikali

Aslan Kral Müzikali

Allattin

KUZEY YILDIZI İLK AŞK KONUSU NEDİR?

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler'in oturduğu Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşıyor. Kuzey ve Yıldız'ın aşk hikayesini romantik, komik ve macera dolu bir anlatımla seyirciyle buluşturan dizide; Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK OYUNCULARI KİMLERDİR?

İsmail Demirci: Kuzey Mollaoğlu

Aslıhan Güner: Yıldız Kadıoğlu Mollaoğlu

Toygan Avanoğlu: Sefer Kadıoğlu

Gizem Güneş: Feride Mollaoğlu

Aslıhan Kapanşahin: Mine Mollaoğlu

Berfin Nilsu Aktaş: Gökçe Mollaoğlu

Cezmi Baskın: Yaşar Kadıoğlu

Hüseyin Soysalan: Şeref Mollaoğlu

Uğur Demirpehlivan: Emine Mollaoğlu

Ferda Kaynar: Hanife Kadıoğlu

Merve Şen: Nahide Kadıoğlu

Ecem Çalhan: Kamer Mollaoğlu

Burak Can: Poyraz Kadıoğlu

İnan Yılmaz: Ruhi

Can Kızıltuğ: Osman

Korcan Kol: Emin

Şükrü Üçüncü: Şükrü

Gülşah Tosun: Esma

Cengiz Bozkurt: Cevher Kadıoğlu

Ayçin İnci: Fahriye

Murat Makar: Engin