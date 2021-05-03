Kuzey Yıldızı Feride diziden ayrılıyor mu? Feriden diziden çıktı mı? Gizem Güneş korona mı oldu?

Kuzey Yıldızı Feride diziden ayrılıyor mu? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Cumartesi günü son bölümü yayımlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta bir bağ evinde olan aile, bir telefon alır. Bunun üzerine Kuzey Yıldızı Feride diziden ayrılıyor mu? Kuzey Yıldızı İlk Aşk Feride öldü mü? Feride Mollaoğlu diziden çıktı mı? sorularının yanıtları araştırıldı.

Kuzey Yıldızı Feride öldü mü? Kuzey Yıldızı FerideMollaoğlu diziden ayrılıyor mu? sorularının yanıtları merak edildi. Show TV'nin başladığı ilk günden itibaren büyük bir beğeni toplayan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi büyük bir beğeni topluyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncuları merak ediliyor.

KUZEY YILDIZI FERİDE ÖLDÜ MÜ?

Kuzey Yıldızı bugün üzücü bir haberle sona erdi. Bir bağ evinde olan Kuzey Mollaoğlu'na telefon geldi ve geçirdiği trafik kazası sonrası Feride'nin hayatını kaybettiği söylendi.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 62. Bölümünde; Mete'nin daveti üzerine onunla iftar yapmak için bir arkadaşının arabasına binen Feride restorandan ayrıldı. Akşam ailesiyle birlikte yemek yiyen Kuzey'e gelen telefon onu şok etti. Telefondaki polis memuru "Feride Mollaoğlu hayatını kaybetti" dedi.

KUZEY YILDIZI FERİDE DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Feride karakterini canlandıran Gizem Güneş'in Kuzey Yıldızı İlk Aşk adlı diziden ayrıldığına dair henüz bir resmi açıklama gelmedi. Feride karakterini canlandıran Gizem Güneş'in koronavirüse yakalanması sebebiyle oyuncuya böylebir ayrılık sahnesi yazıldı. İleriki bölümlerde karakterin yeniden senaryoda yer alması bekleniyor.