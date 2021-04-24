Kuzey Yıldızı canlı izle! Show TV Kuzey Yıldızı yeni bölüm izle!
SHOW TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk, yeni bölümü ile ekrana geliyor. Son bölümde izleyicileri ekrana bağlayan Kuzey Yıldızı İlk Aşk, yeni bölümde de heyecanlı anlar yaşatacak. Kuzey Yıldızı İlk Aşk 61. bölüm fragmanı izle! Show TV Kuzey Yıldızı son bölüm tek parça izle!
SHOW TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk, yeni bölümü ile ekrana geliyor. Son bölümde izleyicileri ekrana bağlayan Kuzey Yıldızı İlk Aşk, yeni bölümde de heyecanlı anlar yaşatacak. Kuzey Yıldızı İlk Aşk 61. bölüm fragmanı izle! Show TV Kuzey Yıldızı son bölüm tek parça izle!
KUZEY YILDIZI SON BÖLÜM ÖZETİ
Yorgun aşıklarımız, tüm zorlukları geride bırakıp mutlu bir sayfa açmışlardır. Artık tüm küskünleri barıştırmak, başkalarına da yardım etmek istemektedirler. Yorgun aşıklarımız, tüm zorlukları geride bırakıp mutlu bir sayfa açmışlardır. Artık tüm küskünleri barıştırmak, başkalarına da yardım etmek istemektedirler. Yıldız, hem çiçeği burnunda bir anne olarak, hem de yaşadıkları onca şeyden sonra mutluluklarının bozulmasından delicesine korkmaktadır. Artık mutluluğun tadını çıkarmak istemektedir. Bir yanında Kuzey, bir yanında Güney, dünyanın en mutlu kadınıdır artık. Tek dileği, bu mutluluğun göz açıp kapanıncaya kadar sürmemesidir.
KUZEY YILDIZI OYUNCULARI
Yıldız: Aslıhan Güner
Kuzey: İsmail Demirci
Sefer: Toygan Avanoğlu
Nahide: Merve Şen
Mine: Aslıhan Kapanşahin
Gökçe: Berfin Nilsu Aktaş
Feride: Gizem Güneş
Emin: Korcan Kol
Osman: Can Kızıltuğ
Kamer: Ecem Çalhan
Poyraz: Burak Can
Yaşar: Cezmi Baskın
Hanife: Ferda Kaynar
Şeref: Hüseyin Soysalan
Emine: Uğur Demirpehlivan
Pembe: Zeynep Kankonde