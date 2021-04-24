Kuzey Yıldızı canlı izle! Show TV Kuzey Yıldızı yeni bölüm izle!

SHOW TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk, yeni bölümü ile ekrana geliyor. Son bölümde izleyicileri ekrana bağlayan Kuzey Yıldızı İlk Aşk, yeni bölümde de heyecanlı anlar yaşatacak. Kuzey Yıldızı İlk Aşk 61. bölüm fragmanı izle! Show TV Kuzey Yıldızı son bölüm tek parça izle!

SHOW TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk, yeni bölümü ile ekrana geliyor. Son bölümde izleyicileri ekrana bağlayan Kuzey Yıldızı İlk Aşk, yeni bölümde de heyecanlı anlar yaşatacak. Kuzey Yıldızı İlk Aşk 61. bölüm fragmanı izle! Show TV Kuzey Yıldızı son bölüm tek parça izle!

KUZEY YILDIZI SON BÖLÜM ÖZETİ

Yorgun aşıklarımız, tüm zorlukları geride bırakıp mutlu bir sayfa açmışlardır. Artık tüm küskünleri barıştırmak, başkalarına da yardım etmek istemektedirler. Yorgun aşıklarımız, tüm zorlukları geride bırakıp mutlu bir sayfa açmışlardır. Artık tüm küskünleri barıştırmak, başkalarına da yardım etmek istemektedirler. Yıldız, hem çiçeği burnunda bir anne olarak, hem de yaşadıkları onca şeyden sonra mutluluklarının bozulmasından delicesine korkmaktadır. Artık mutluluğun tadını çıkarmak istemektedir. Bir yanında Kuzey, bir yanında Güney, dünyanın en mutlu kadınıdır artık. Tek dileği, bu mutluluğun göz açıp kapanıncaya kadar sürmemesidir.

KUZEY YILDIZI OYUNCULARI

Yıldız: Aslıhan Güner

Kuzey: İsmail Demirci

Sefer: Toygan Avanoğlu

Nahide: Merve Şen

Mine: Aslıhan Kapanşahin

Gökçe: Berfin Nilsu Aktaş

Feride: Gizem Güneş

Emin: Korcan Kol

Osman: Can Kızıltuğ

Kamer: Ecem Çalhan

Poyraz: Burak Can

Yaşar: Cezmi Baskın

Hanife: Ferda Kaynar

Şeref: Hüseyin Soysalan

Emine: Uğur Demirpehlivan

Pembe: Zeynep Kankonde

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