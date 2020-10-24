Kuzey Yıldızı Aşk 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuzey Yıldızı Aşk 37. bölüm izleme linki! Kuzey Yıldızı Aşk son bölümde neler oldu?
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Kuzey Yıldızı Aşk 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuzey Yıldızı Aşk 37. bölüm izleme linki! Kuzey Yıldızı Aşk son bölümde neler oldu?

24.10.2020 23:21 | Son Güncelleme: 24.10.2020 23:25
Kuzey Yıldızı Aşk 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuzey Yıldızı Aşk 37. bölüm izleme linki! Kuzey Yıldızı Aşk son bölümde neler oldu?

Merakla beklenen Kuzey Yıldızı Aşk dizisinin 37. bölümü bugün Show Tv ekranlarına geldi. Büyük beğeni toplayan Kuzey Yıldızı Aşk oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Kuzey Yıldızı Aşk son bölümde neler oldu? İşte ayrıntılar...

Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 14 Eylül 2019 tarihinde yayımlanan, yönetmeliğini ve senaryosunu Ersoy Güler'in üstlendiği komedi ve dram türündeki Türk dizisi. Peki, Kuzey Yıldızı Aşk 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuzey Yıldızı Aşk 36. bölüm izleme linki! Kuzey Yıldızı Aşk son bölümde neler oldu?

KUZEY YILDIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 35. Bölümünde; Yıldız'ın içinde biriktirdiği çığlığı herkes duymuş fakat artık bitap düşmüştür. Ne yirmi yıllık aşkı için uğraşmaya gücü vardır ne de orada yaşamaya. Belli ki bu aşk onu daha çok başka yerlere savuracaktır. O yüzden herkes için en iyisi olduğuna inandığı bir karar verir. Artık kurtulacaktır. Ama yine hiçbir şey umduğu gibi olmaz. Yıldız yine "suçlu" durumuna düşmüştür. Kuzey, onu aklamak için elinden geleni yapacaktır. Kuzey, Yıldız için elinden gelenin fazlasını yapsa da hiçbir şeyi değiştiremediğini fark eder ve strateji değiştirir. Sefer ve Ruhi'nin yardımıyla Yıldız'ı kaçırır. Kuzey, Yıldız'ın aşkını alevlendireceğini zannederken bir avuç külle kalakalmıştır. Ama bu aşkın küllerinden doğacağına dair umudu bir an bile azalmamaktadır. Yıldız, Kuzey'i sonsuza kadar gönderdiğini zannederken inatçı aşık bambaşka bir şekilde karşısına çıkacaktır. Kuzey, aşklarının karşısında hiçbir engelin duramayacağını, Yıldız'dan vazgeçmeyeceğini her an her yerde ve farklı şekillerde gösterse de tehlike, yakalarını bırakmayacaktır. Kuzey, burnunun ucuna kadar yaklaşan beladan habersizdir.

KUZEY YILDIZI 38. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin 37. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.

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