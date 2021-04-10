Kuzey Yıldızı 60. bölüm fragmanı yayınlandı mı? SHOW TV Kuzey Yıldızı 59. bölüm izle, son (59) bölüm full izle!

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KUZEY YILDIZI İLK AŞK 60. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuzey Yıldızı dizisi SHOW TV ekranlarında bu akşam 59. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 59. bölümün ardından şimdi de Kuzey Yıldızı 60. bölüm için araştırmalarına başladılar. Kuzey Yıldızı 60. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Kuzey Yıldızı 60. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Kuzey Yıldızı 60. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 58. BÖLÜMDE NE OLDU?

Sonunda Kuzeyle Yıldız, hiçbir şeyi düşünmeden mutlu olabilmiştir.

Sürpriz partiyle dünyanın en mutlu insanı olan çiftimizin o gün, belki de son mutlu günleriydi. Kuzey'in peşini bırakmayan kötü his, dönüp dolaşıp Yıldız'ı bulmuştu. Belki de bu yüzden Yıldız, ölümle pençeleşirken Kuzey tüm suçu kendinde arar. Yıldız şu an belki de onun yüzünden ölümle cebelleşmektedir. Belki de oğlu onun yüzünden… Kuzey, bu yüklerin hepsini kaldırabilecektir ama Yıldız'ın kalbi durduğunda… İşte o zaman Kuzey için zaman durur.

KUZEY YILDIZI 57. BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Yıldız, Kuzey'i peşinden koştursa da sonunda affetmiş, aşıklarımız normal hayatlarına dönmüşlerdir.

Artık bebeklerinin cinsiyetini de öğreneceklerdir. Hayalleri sonunda bir bir gerçekleşiyor, kendilerine musallat olan kara bulutlardan bir bir kurtuluyorlardır. Sonunda Kuzey Yıldız çifti hak ettikleri ve uğruna fazlasıyla bedel ödedikleri mutlu günlere çok yakındır. Her şey rüya bile olamayacak kadar güzelken Kuzey ve Yıldız'ı bekleyen sürprizle her şey bir anda tepe taklak olacaktır. Kuzey sonunda, Yıldız'ı ve bebeğini kaybetme tehdidiyle karşı karşıyadır.

KUZEY YILDIZI 58. BÖLÜM İZLE

Kuzey Yıldızı dizisinin 58. bölümünü tek parça full olarak izleyebileceğiniz link.

KUZEY YILDIZI'NIN KONUSU

Kuzey'le Yıldız; bir köprünün üstündeki iki inatçı keçi, aynı denizin iki hırçın dalgasıdır. Yıldız, Kuzey'i, kendini bildi bileli sevmektedir. Ondan başkasını gözü görmemiştir. Aileler de birbirinin can dostu olduğundan Kuzey'le Yıldız'a ivedilikle birer söz yüzüğü takılır. Amma ve lakin, Kuzey, üniversite okumak için İstanbul'a gittiğinde tüm sözlerini unutur, yeni aşklara yelken açar.

Bu durum, ailesi ve Yıldız tarafından öğrenildiğinde ise Kuzey, kendi ailesi dahil köydeki herkes tarafından aforoz edilir. Artık Kuzey'in ne bir memleketi, ne de bir ailesi vardır. Yıldız, Kuzey'ini, göğünü ayakta tutan direğini, bildiği tek yönünü kaybetmiş, kalbine çakılan bir kazıkla öylece kalakalmış, bunun acısını, bir an olsun unutmamıştır.

Kuzey, aşık olduğu kadınla evlenmiş, üç çocuk sahibi olmuştur ama Yıldız'a yaşattığını tam yirmi sene sonra yaşamış, terk edilmiş; üstelik dolandırılıp sıfır noktasına gelmiştir. Kuzey, yıllar önce binbir umutla geldiği ve hayallerini, en güzel günlerini yaşadığı şehri, üç kızıyla birlikte terk edip memleketine dönmeye karar verir.

Kızlarıyla birlikte kendisini doğduğu topraklara kabul ettirecek, ettiremese de gitmeyecek, orda kalacaktır. Ama Yıldız, onu geldiği yere göndermeye, onu döndüğüne pişman etmeye yeminlidir. İşin içine bir de biri genç kadınlığın eşiğinde, biri ergenliğin doruklarında, diğeri de çocuk yaşta üç tane kız çocuğu ve Kuzey yüzünden birbirine düşman olmuş iki aile eklenince olaylar kontrol edilemez bir hal alır.

Kuzey gitmemeye, Yıldız affetmemeye, aileler de barışmamaya yeminlidir. Bu inat hikayesinden en çok inat eden, pes etmeyen galip çıkacaktır. Şimdilik kimsenin pes etmeye niyeti yoktur.

Not: Kuzey Yıldızı İlk Aşk 60. Bölümüyle final yapacak.