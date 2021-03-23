Kuzey Yıldızı 57. Bölüm fragmanı izle! SHOW TV Kuzey Yıldızı yeni bölüm fragmanı izle! Kuzey Yıldızı 56. bölüm izle

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Kuzey Yıldızı dizisi SHOW TV ekranlarında 56. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 56. bölümün ardından şimdi de Kuzey Yıldızı 57. bölüm için araştırmalarına başladılar. Kuzey Yıldızı 57. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Kuzey Yıldızı 57. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuzey Yıldızı 57. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

KUZEY YILDIZI 57. BÖLÜM FRAGMANIİZLE

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 56. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sevenlerinin elinden dua etmekten başka hiçbir şey gelmez. Yıldız'ın acısı ise herkesten daha büyüktür. Hem yirmi yıldır yolunu gözlediği aşkı ellerinden kaymak üzeredir, hem de buna kendisinin sebep olduğunu düşünmektedir. Elinden gelse, eski hayatlarına kaldıkları yerden devam edecek, onu başka bir iş için zorlamayacaktır ama artık herşey kaderin elindedir. Yıldız'ın da buna razı olmaktan başka şansı yoktur. Yalnızca Kuzey için parlayan Yıldız, bir yıl bile sürmeyen vuslatı mı beklemiştir bunca yıl?

KUZEY YILDIZI 56. BÖLÜM İZLE

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KUZEY YILDIZI'NIN KONUSU

Kuzey'le Yıldız; bir köprünün üstündeki iki inatçı keçi, aynı denizin iki hırçın dalgasıdır. Yıldız, Kuzey'i, kendini bildi bileli sevmektedir. Ondan başkasını gözü görmemiştir. Aileler de birbirinin can dostu olduğundan Kuzey'le Yıldız'a ivedilikle birer söz yüzüğü takılır. Amma ve lakin, Kuzey, üniversite okumak için İstanbul'a gittiğinde tüm sözlerini unutur, yeni aşklara yelken açar.

Bu durum, ailesi ve Yıldız tarafından öğrenildiğinde ise Kuzey, kendi ailesi dahil köydeki herkes tarafından aforoz edilir. Artık Kuzey'in ne bir memleketi, ne de bir ailesi vardır. Yıldız, Kuzey'ini, göğünü ayakta tutan direğini, bildiği tek yönünü kaybetmiş, kalbine çakılan bir kazıkla öylece kalakalmış, bunun acısını, bir an olsun unutmamıştır.

Kuzey, aşık olduğu kadınla evlenmiş, üç çocuk sahibi olmuştur ama Yıldız'a yaşattığını tam yirmi sene sonra yaşamış, terk edilmiş; üstelik dolandırılıp sıfır noktasına gelmiştir. Kuzey, yıllar önce binbir umutla geldiği ve hayallerini, en güzel günlerini yaşadığı şehri, üç kızıyla birlikte terk edip memleketine dönmeye karar verir.

Kızlarıyla birlikte kendisini doğduğu topraklara kabul ettirecek, ettiremese de gitmeyecek, orda kalacaktır. Ama Yıldız, onu geldiği yere göndermeye, onu döndüğüne pişman etmeye yeminlidir. İşin içine bir de biri genç kadınlığın eşiğinde, biri ergenliğin doruklarında, diğeri de çocuk yaşta üç tane kız çocuğu ve Kuzey yüzünden birbirine düşman olmuş iki aile eklenince olaylar kontrol edilemez bir hal alır.

Kuzey gitmemeye, Yıldız affetmemeye, aileler de barışmamaya yeminlidir. Bu inat hikayesinden en çok inat eden, pes etmeyen galip çıkacaktır. Şimdilik kimsenin pes etmeye niyeti yoktur.