Kuzey Marmara Otoyolunda TIR ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kuzey Marmara Otoyolunda TIR ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kuzey Marmara Otoyolunda TIR ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı

KUZEY Marmara Otoyolu, Edirne istikametinde TIR ve kamyonun karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

KUZEY Marmara Otoyolu, Edirne istikametinde TIR ve kamyonun karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. TIR'ın içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Sarıyer, Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsünü geçtikten sonra Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Bilal Yığın yönetimindeki 34 BLL 506 plakalı kamyona aynı istikamette ilerleyen Mehmet Güler idaresindeki 34 DBF 430 plakalı TIR arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerleri aşan TIR yol kenarında bulunan hendeğe uçtu. Haber verilmesi ile olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. TIR'ın içerisinde sıkışan Güler, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan kamyonun sürücüsü Bilal Yığın, "Ben sağ şeritte ilerlerken arkamdan gelen TIR bana vurarak bariyerlere uçtu" dedi. Hastaneye kaldırılan Mehmet Güler'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Marmara Denizi'nde 1960 yılında beri görülmeyen orfoz balığı görüntülendi

Marmara Denizi'nde 1960 yılında beri görülmeyen orfoz balığı görüntülendi
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Fahrettin Koca Yevgeniy Ziniçev Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Acun Ilıcalı Kylie Jenner Mehmet Erdem
Spor Diego Arda Turan Şenol Güneş Nihat Özdemir Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kuzey Marmara Otoyolunda TIR ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 01:20:51. #1.11#