Son dakika haber: Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
AA, Taha Erham Keleş - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre Kuzey Marmara Otoyolu'nda minibüs ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
MARMARA, BALIKESİR (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu'nda minibüs ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çatalca Nakkaş mevkisinde Ankara istikametinde seyir halinde olan 34 LFM 485 plakalı minibüs, aynı istikamette ilerleyen 34 KV 274 plakalı tıra çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle minibüste sıkışan sürücü, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Hafif yaralandığı belirlenen sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.