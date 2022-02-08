Son dakika haber: Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

AA, Taha Erham Keleş - Güncel
 - Güncelleme:

Gelen son dakika haberlerine göre Kuzey Marmara Otoyolu'nda minibüs ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

MARMARA, BALIKESİR (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu'nda minibüs ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çatalca Nakkaş mevkisinde Ankara istikametinde seyir halinde olan 34 LFM 485 plakalı minibüs, aynı istikamette ilerleyen 34 KV 274 plakalı tıra çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüste sıkışan sürücü, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Hafif yaralandığı belirlenen sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Son dakika haber: Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Son dakika haber: Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Son dakika haber: Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

AA / Taha Erham Keleş - Güncel

Minibüs, Marmara, Ankara, Nakkaş, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title