Kuzey Marmara Otoyolu'nda yanan kamyon kullanılamaz hale geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yanan kamyon kullanılamaz hale geldi

11.12.2020 08:39 | Son Güncelleme: 11.12.2020 08:47

Pendik Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeyken yanan kamyon kullanılamaz hale geldi.

Pendik Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeyken yanan kamyon kullanılamaz hale geldi.

Ankara istikametinde İlyas A.'nın kullandığı 41 AES 221 plakalı cıvata yüklü kamyon, Mecidiye Kavşağı mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Sürücü, aracını emniyet şeridine çekerek durumu bildirdi.

Olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Yanan kamyon kullanılamaz hale geldi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yanan kamyon kullanılamaz hale geldi
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yanan kamyon kullanılamaz hale geldi
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yanan kamyon kullanılamaz hale geldi
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yanan kamyon kullanılamaz hale geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

İlgili Haberler

Yanan ev kullanılamaz hale geldi
Yanan ev kullanılamaz hale geldi
Yanan ev kullanılamaz hale geldi
Yanan ev kullanılamaz hale geldi
Garajda park halindeki 5 TIR, yangında kullanılamaz hale geldi
Garajda park halindeki 5 TIR, yangında kullanılamaz hale geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Yıldız Tilbe Demet Özdemir Kıvanç Tatlıtuğ Gonca Vuslateri
Spor Neymar Samatta Abdullah Avcı Sergen Yalçın Enner Valencia
Tüm Haberler İlaç Pfizer Antalya Karabağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kuzey Marmara Otoyolu'nda yanan kamyon kullanılamaz hale geldi - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 08:47:08. #1.15#
title