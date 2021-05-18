Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanı Carovska, YÖK Başkanı Saraç'ı ziyaret etti

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanı Mila Carovska, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'a ziyarette bulundu.

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanı Mila Carovska, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'a ziyarette bulundu.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Carovska ve beraberindeki heyet, Yekta Saraç ile YÖK Başkanlığında bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye ile Kuzey Makedonya Cumhuriyeti arasında, 22 Şubat 2021'de, belgelerin teatisi yoluyla imzalanan mutabakat zaptıyla hayata geçirilen konular ele alındı.

Ayrıca iki ülke arasında yükseköğretim alanındaki mevcut ilişkilerin daha ileri seviyeye yükseltilmesi için yapılması gereken konular üzerinde istişarelerde bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin