'Kuzey Makedonya'daki nüfus sayımı soydaşlarımızın haklarını belirleyecek' - Haberler
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"Kuzey Makedonya'daki nüfus sayımı soydaşlarımızın haklarını belirleyecek"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

AK Parti Bursa Milletvekili ve Kuzey Makedonya Dostluk Grubu Başkanı Ahmet Kılıç, Tüm Rumeli Dernekleri Federasyonu (RUMELİFED) Başkanı Şaban Gülşen ve federasyona bağlı dernek üyeleriyle bir araya geldi.

AK Parti Bursa Milletvekili ve Kuzey Makedonya Dostluk Grubu Başkanı Ahmet Kılıç, Tüm Rumeli Dernekleri Federasyonu (RUMELİFED) Başkanı Şaban Gülşen ve federasyona bağlı dernek üyeleriyle bir araya geldi.

Kuzey Makedonya'da devam eden nüfus sayımı ve Balkan ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarının karşılaştığı sorunların değerlendirildiği buluşmada RUMELİFED üyelerine hitap eden Vekil Kılıç, Bursa'da Balkanlardan göç eden çok sayıda vatandaşın yaşadığına dikkat çekerek, yapılacak nüfus sayımının Kuzey Makedonya'da yaşayan Türklerin ve diğer halkların, haklarını yeniden belirleyeceğini ifade etti. RUMELİFED üyelerinin Kuzey Makedonya'da karşılaştıkları sorunları da dikkatle dinleyen Vekil Kılıç, "Kuzey Makedonya'daki soydaşlarımızın haklarını belirleyecek bu nüfus sayımına herkesin eksiksiz katılmaları, kendilerini Türk ve Müslüman kimliğiyle belirtmelerini arzu ediyoruz. Bu nedenle vatandaşların doğru şekilde bilgilendirilmesi noktasında siz derneklerin ve federasyonların desteğine çok ihtiyacımız var. Bursa'da yaşayan ve sayıma katılacak soydaşlarımızın bu konuda hassas davranacağı inancındayım" dedi. RUMELİFED Başkanı Şaban Gülşen de Milletvekili Ahmet Kılıç'ın kendilerine her zaman destek verdiğini belirterek, ziyaretinden dolayı teşekkür etti. - BURSA

Kuzey Makedonya'daki nüfus sayımı soydaşlarımızın haklarını belirleyecek

Kuzey Makedonya'daki nüfus sayımı soydaşlarımızın haklarını belirleyecek

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: 'Kuzey Makedonya'daki nüfus sayımı soydaşlarımızın haklarını belirleyecek' - Haberler
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