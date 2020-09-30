Kuzey Makedonya'da Kovid-19 salgınında bisiklet sürmenin önemine dikkat çekildi
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Kuzey Makedonya'da Kovid-19 salgınında bisiklet sürmenin önemine dikkat çekildi

30.09.2020 23:47 | Son Güncelleme: 01.10.2020 00:04

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Etkinlikten detaylarÜSKÜP (AA) – Kuzey Makedonya'da bisikletçiler, "Yeterli Çoğunluk" adlı sivil toplum örgütü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında gezi düzenledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Etkinlikten detaylar

ÜSKÜP (AA) – Kuzey Makedonya'da bisikletçiler, "Yeterli Çoğunluk" adlı sivil toplum örgütü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında gezi düzenledi.

Başkent Üsküp'te 85'inci kez düzenlenen bisiklet gezisiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde bisiklet sürmenin önemine dikkat çekildi.

"Yeterli Çoğunluk" hareketinin ilk olarak San Francisco'da, 25 Eylül 1992'de, yaklaşık elli kadar bisikletçiyle başlattığı bu inisiyatif dünyanın üç yüzden fazla şehrinde genellikle her ayın son cuma günü düzenleniyor.

Kuzey Makedonya'da Kovid-19 salgınında bisiklet sürmenin önemine dikkat çekildi
Kuzey Makedonya'da Kovid-19 salgınında bisiklet sürmenin önemine dikkat çekildi
Kuzey Makedonya'da Kovid-19 salgınında bisiklet sürmenin önemine dikkat çekildi
Kuzey Makedonya'da Kovid-19 salgınında bisiklet sürmenin önemine dikkat çekildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Umeys Sulejman

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