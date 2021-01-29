Kuzey Makedonya'da düzenlenen protestoda gerginlik yaşandı
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Kuzey Makedonya'da düzenlenen protestoda gerginlik yaşandı

29.01.2021 19:33 | Son Güncelleme: 29.01.2021 19:37
Kuzey Makedonya'da düzenlenen protestoda gerginlik yaşandı

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen bir protestoda, göstericilerin polise çeşitli nesneler ve ses bombası atması nedeniyle kısa süreli gerginlik yaşandı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen bir protestoda, göstericilerin polise çeşitli nesneler ve ses bombası atması nedeniyle kısa süreli gerginlik yaşandı.

Başkent Üsküp'te, "Monstrum" davası kapsamında 6 Arnavut vatandaşın müebbet hapis istemiyle yargılanmasına karşı binden fazla kişinin katılımıyla protesto yürüyüşü düzenlendi.

Sanıkların yakınları tarafından organize edilen protestoda göstericiler, "Geç kalmış adalet, reddedilmiş adalettir", "Adalet ve Özgürlük", "Adalet yoksa barış yok" yazılı pankartlar taşıdı.

Protesto organizatörlerinden birinin basına açıklama yaptığı sırada, göstericilerin bazıları polise farklı nesneler ve ses bombası attı. Organizatörler ise gerginlik yaratan protestoculara izin vermeyerek, gerilimin artmasını önledi.

Olay yerinde bulunan emniyet güçleri ise göstericilere müdahale etmedi.

Organizatörler adına basına açıklama yapan Bedri Aydari, bu davanın siyasi bir kurgu olduğunu savunarak, çocuklarını cinayet ve terör eylemi yapmaları için eğitmediklerini, aksine insanlık dışı bu olayları her zaman kınadıklarını ve her zaman masumların yanında olacaklarını söyledi.

Göstericilerin, siyasi olarak kurgulanan tüm olaylar için adalet talebiyle toplandığını dile getiren Aydari, "Ülkedeki adalet sisteminin yozlaşmış olduğu" görüşünü paylaşarak, ülkedeki diplomatik temsilciler, Avrupa Birliği (AB) ve ABD'den bu gibi davaların, bazı çevrelerin siyasi çıkarları noktasında değil bağımsız bir şekilde ele alınmasını talep ettiklerini söyledi.

Başkent Üsküp yakınlarındaki bir göle balık tutmak üzere giden beş Makedon, ülkedeki Ortodoksların "Büyük Perşembe" olarak adlandırdıkları dini bayramlarını kutladıkları 12 Nisan 2012 günü öldürüldü. Bu toplu cinayetin zanlıları olarak 6 Arnavut kökenli vatandaşa "Monstrum" davası kapsamında Temmuz 2014'de müebbet hapis cezası verildi.

Kuzey Makedonya Yüksek Mahkemesi 24 Kasım 2017'de "Monstrum" davasının tekrar açılmasını ve hapse mahkum edilen kişilerin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını kararlaştırdı.

Savcı Fatime Fetai, bu ay, sanıkların en yüksek cezayı almaları talebinde bulunurken, sanıkların yakınları bu davanın "kurgu" olduğunu ileri sürerek sanıkların masum olduğu görüşünü savunuyor.

Sanıkların avukatları 3 Şubat'ta mahkemede savunma yapacak. Mahkemenin davada nihai kararın açıklanacağı duruşma tarihini belirlemesi bekleniyor.

Göstericiler ayrıca, Fetai'nin de istifasını talep etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Abdula

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