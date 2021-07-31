Kuzey Makedonya'da AA'ya "profesyonel habercilik" ödülü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kuzey Makedonya'da AA'ya "profesyonel habercilik" ödülü

Kuzey Makedonya'da AA'ya 'profesyonel habercilik' ödülü
Anadolu Ajansı / Furkan Abdula - Haberler | Güncel

Anadolu Ajansı (AA) Arnavutça ve Makedonca Haberler Editörlüğü, "Kuzey Makedonya'da 2020 yılında mülteci ve vatansız kişilerin durumu ile ilgili profesyonel habercilik" yarışmasında ödüle layık görüldü.

Anadolu Ajansı (AA) Arnavutça ve Makedonca Haberler Editörlüğü, "Kuzey Makedonya'da 2020 yılında mülteci ve vatansız kişilerin durumu ile ilgili profesyonel habercilik" yarışmasında ödüle layık görüldü.

Makedonya Genç Hukukçular Derneğince (MZMP) yapılan açıklamaya göre, MZMP, Makedonya Gazeteciler Derneği (ZNM) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Üsküp Ofisi iş birliğinde düzenlenen "Kuzey Makedonya'da 2020 yılı mülteci ve vatansız kişilerin durumu ile ilgili profesyonel habercilik" konulu yarışmanın kazananları belli oldu.

2015 yılından 2021 yılı Haziran ayına kadar Arnavutça ve Makedonca Haberler Editörlüğü bünyesinde başmuhabir olarak görev yapan Admir Fazlagiç'in, 20 Haziran 2020'de yayınlanan "Kuzey Makedonya'daki sığınmacılar gitti anıları kaldı" (http://v.aa.com.tr/1883747) başlıklı özel haberi yarışmada ikincilik elde etti.

Fazlagiç 2017 yılında "Makedonya'da 2016 yılındaki karma göç hareketleri sırasında sığınmacıların durumu hakkında profesyonel bilgilendirme" konulu yarışmada "Suriyeli Leis, hayatının anlamı müzikten vazgeçmedi" başlıklı özel haberiyle de ikincilik elde etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Abdula

Afganistan'daki BM ofisine havan saldırısı: 1 ölü
Afganistan'daki BM ofisine havan saldırısı: 1 ölü
İçişleri Bakanı Soylu: Dünyada bizim kadar sağlıklı işleyen bir göç yönetimi göstersinler adımı değiştireyim
İçişleri Bakanı Soylu: Dünyada bizim kadar sağlıklı işleyen bir göç yönetimi göstersinler adımı değiştireyim
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Hulusi Akar Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Fatma Girik Yıldız Tilbe Prens William Bergüzar Korel
Spor Diego Can Bartu Rıza Çalımbay Roger Schmidt Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kuzey Makedonya'da AA'ya "profesyonel habercilik" ödülü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 01:48:26. #1.16#

title