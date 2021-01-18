Kuzey Kore Parlamentosu yeni kalkınma planını onayladı
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Kuzey Kore Parlamentosu yeni kalkınma planını onayladı

18.01.2021 14:03 | Son Güncelleme: 18.01.2021 14:06
Kuzey Kore Parlamentosu yeni kalkınma planını onayladı

Kuzey Kore Parlamentosu, iktidardaki Kore İşçi Partisinin 8. Kongresi'nde aldığı kararları kabul etti.

Kuzey Kore Parlamentosu, iktidardaki Kore İşçi Partisinin 8. Kongresi'nde aldığı kararları kabul etti.

Yonhap'ın Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) dayandırdığı haberine göre, Parlamentoda, 11 Ocak'ta sona eren Kore İşçi Partisinin 8. Kongresi'nde açıklanan gelecek 5 yılı kapsayan kalkınma planları ele alındı.

Kuzey Kore Başbakanı Kim Tok-hun, önceki 5 yıllık kalkınma planına ilişkin Parlamentoya rapor sunarak, bunun uygulanmasıyla ilgili ciddi hataların yapıldığını söyledi.

Başbakan Kim, ülkenin ekonomik olarak kalkınması için bu yeni planın koşulsuz olarak uygulanması gerektiğini vurguladı.

Daha sonra Parlamentoda, ülke ekonomisinin iyileştirilmesi amacıyla hazırlanan 5 yıllık kalkınma planı, 2021 yılı bütçesi ve kabine değişikliği onaylandı.

Kim, Kongre'nin açılışında ülkenin neredeyse tüm sektörlerinin ekonomik kalkınma planlarının gerisinde kaldığını belirterek, 2016 yılında belirlenen 5 yıllık kalkınma planının başarısızlıkla sonuçlandığını itiraf etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

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