Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, şimdi de kilosu hakkında konuşulmasını yasakladı
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, şimdi de kilosu hakkında konuşulmasını yasakladı

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya

Sık sık getirdiği ilginç yasaklarla gündeme gelen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bu kez de kiloları hakkında konuşulmasını yasakladı. Duyanları şaşkına çeviren bu yasağın, Kim'in son zamanlarda kaybettiği kiloların sağlık problemi yaşadığına yorulması nedeniyle alındığı tahmin ediliyor.

Verdiği kilolarla çeşitli spekülasyonlara sebep olan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, bu konuyla ilgili herhangi bir dedikodunun yapılmasını önlemek için kilosu hakkında konuşulmasını yasakladı.

20 KİLO VERDİ

Yerel medyadan Radio Free Asia (RFA) bunun, Kuzey Korelilerin Kim'in kilosu hakkında dedikodu yapmasını engellemediğini söyledi. Kim'in bu yıl şimdiye kadar 20 kilo kaybettiği tahmin ediliyor.

SAĞLIK SORUNU YAŞADIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Bazı uzmanlar, Kim'in zayıflamış görüntüsünün yeni tip koronavirüs nedeniyle ekonomik darboğaz yaşayan ülkenin sakinlerine yönelik kemer sıkma mesajı olabileceğini de ifade ederken, Kim'in sağlık duruma dair şüphelere dikkati çekti. Kim'in verdiği kilolar, ciddi bir sağlık sorunu yaşadığının düşünülmesine neden oldu. Kim Jong-un'un zayıflamış görüntüsü günlerce konuşuldu.

ÜZÜNTÜDEN KİLO VERDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜLER

Diğer yandan Kuzey Kore liderinin kilo kaybının sağlık nedeniyle değil, ülkenin içinde bulunduğu kıtlık sebebiyle duyduğu üzüntüden olduğu da öne sürüldü.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, şimdi de kilosu hakkında konuşulmasını yasakladı
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları (1)
FENERBAHÇE CUMHURİYETİ : Şişko şişko
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