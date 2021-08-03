Kuzey Kore lideri Kim Jong-un kafasının arkası çürüdü
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un kafasının arkası çürüdü

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un kafasının arkası çürüdü
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Dünya

Uzun bir süredir sağlık sorunları ile boğuşan ve gözle görülür şekilde kilo verdiği gözlenen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, bu kez kafasının arkasında yer alan bir yara bandıyla gündem oldu. Neden yapıştırıldığı bilinmeyen bant çıkarıldığında ise kafasının arkasında yeşil renkteki iz dikkat çekti. Bunun çürük izi olduğu öne sürüldü.

Seul merkezli web sitesi NK News daha önce Kuzey Kore liderinin zayıfladığını gündeme getirmiş uluslararası medyada bu görüntü dikkat çekmişti.

ÇÜRÜK OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Kim Jong-un bu kez kafasının arkasında yer alan bandajla gündeme geldi. Büyük boyutlarda olduğu gözlenen bandajın daha sonraki fotoğraflarda çıkarıldığı ve altında kalan izin yeşil bir renkte olduğu gözlendi. Dünya medyası bunun çürük izi olduğu öne sürdü.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un kafasının arkası çürüdü
Kim Jong Un'un başının arkasındaki aynı bölgede 29 Haziran'da herhangi bir iz yoktu

DAHA ÖNCE DE ÖLDÜĞÜ ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Çürüğün nedeni hala bilinmezken fotoğraflardan bandajın sebebi ya da yaranın nedeninin anlaşılamayacağı söylendi. Kuzey Kore liderinin kalp krizi geçirdiği ve öldüğü yönündeki haberler de gündeme gelmişti. Mayıs ayında aşırı kilo kaybı yaşadığı için çok hasta olduğu iddia edilen Kim Jong-un, geçen yıllarda bir ameliyat geçirmiş ve uzunca bir süre kamuoyunun karşısına çıkamamıştı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un kafasının arkası çürüdü

SAATİNİN KAYIŞINI SIKTI

Seul merkezli web sitesi daha önce de 37 yaşındaki Kim'in en sevdiği ve 12 bin dolar değerinde olduğu tahmin edilen saatinin kayışının bollaştığını gösteren görüntüler yayınlamış, Kim'in sol bileğinin Kasım 2020 ve Mart aylarında çekilen benzer görüntülerden çok daha ince olduğunu göstermişti.

olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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