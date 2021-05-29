Kuzey Kore lideri Kim Jong-un güvercinlere ve sokak kedilerine savaş açtı

Akılalmaz karar ve yöntemleriyle gündemden düşmeyen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Çin'den uçan kuşların korona taşıdığını iddia ettikten sonra güvercinlere savaş açtı. Sokak kedilerinin de korona yaydığını düşünen Kim, masum hayvanların da toplatılmasını istedi.

Dünyanın en dışa kapalı ülkesinin tartışmalı lideri Kim Jong-un, tepki çeken kararlarına bir yenisini ekledi. Komşu ülke Çin'den uçtuğunu tahmin ettiği güvercinlere savaş açan Kim Jong-un, korona yaydığı düşüncesiyle hayvanların öldürülmesini emretti.

SOKAK KEDİLERİ SORUMLU TUTULDU

Virüsün yayılmasından sokak kedileri de sorumlu tutuldu. Kim, onların da toplatılmasını istedi. Hyesan ve Sinuiju şehirlerindeki yetkililer, kentte yaşayan vatandaşlarına "Güvercinleri ve kedileri ortadan kaldırın" talimatı verdi.

20 GÜN GÖZALTINDA TUTULDULAR

Hyesan'da yaşayan dört kişilik bir aile ise, bir kediye gizlice baktığı için gözaltına alındı. Yetkililerden alınan bilgiye göre aileye 20 gün ceza verildi.