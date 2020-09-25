Kuzey Kore lideri Kim, Güney Koreli yetkilinin öldürülüp yakılmasıyla ilgili özür diledi
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Kuzey Kore lideri Kim, Güney Koreli yetkilinin öldürülüp yakılmasıyla ilgili özür diledi

25.09.2020 09:28 | Son Güncelleme: 25.09.2020 10:29

Güney Kore Okyanuslar ve Balıkçılık Bakanlığı yetkilisinin öldürüldükten sonra yakılmasıyla ilgili Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Güney Koreli yetkililerden özür diledi

Güney Kore, iki ülkenin deniz sınırındaki Yeonpyeong Adası açıklarında Kuzey Kore birliklerinin Güney Koreli görevliyi öldürüp bedeni yakmasının ardından Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un özür dilediğini duyurdu. Yetkilinin korona virüsle mücadele tedbirlerinin bir parçası olarak vurulduğu belirtildi.

Güney Kore Ulusal Güvenlik Ofisi Direktörü Suh Hoon yaptığı açıklamada, geçtiğimiz pazartesi günü Kuzey Kore sularına giren 47 yaşındaki Güney Kore Okyanuslar ve Balıkçılık Bakanlığı yetkilisinin Kuzey Kore tarafından açılan ateş sonucu öldürülmesinden dolayı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un özür dilediğini duyurdu. Hoon, Kim Jong-un'un Güney Koreli yetkilinin ölümünden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdiğini, koronavirüsle mücadele tedbirlerinin bir parçası olarak vurulduğunu söylediğini ifade etti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'e olayla ilgili bir mektup gönderdiği aktarıldı. Deniz sınırında faaliyet gösteren Kuzey Kore birliklerinin, sularına giren Güney Koreli yetkiliye 10 elden fazla ateş açıldığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Güney Kore Savunma Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, geçtiğimiz pazartesi günü iki ülkenin deniz sınırında yer alan Yeonpyeong Adası açıklarında Kuzey Kore birliklerinin Güney Kore Okyanus ve Balıkçılık Bakanlığı'nda görevli 47 yaşındaki adamın ateş açılarak öldürdüğünü duyurulmuştu. Öldürülen yetkilinin 500 tonluk gemiyle denetleme görevindeyken kaybolduğu vurgulanmıştı. Açıklamada, "Ordumuzun kapsamlı istihbarat analizine göre Kuzey Kore, adamı sularında buldu ve ona ateş edip bedenini yakarak şiddet suçu işledi. Ordumuz böylesine acımasız bir eylemi şiddetle kınıyor ve Kuzey Kore'yi şiddetle bir açıklama yapmaya, sorumluları cezalandırmaya çağırıyor" denilmişti.

Öte yandan Temmuz 2008'den bu yana ilk kez Kuzey Kore, sivil bir Güney Koreliyi vurarak öldürdü. Temmuz 2008'de Kumgang mesire alanında yasaklı bölgeye girmesi sonucu Park Wang-ja, Kuzey Koreli yetkililer tarafından ateş açılarak öldürülmüştü.

Kuzey Kore lideri Kim, Güney Koreli yetkilinin öldürülüp yakılmasıyla ilgili özür diledi
Kuzey Kore lideri Kim, Güney Koreli yetkilinin öldürülüp yakılmasıyla ilgili özür diledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
BURAK: Reis bu iste.....
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ADAM GİBİ ADAM: Kim seni seviyoruaz . . Türkiyede senin gibi lidere ihtiyaç var
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500
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