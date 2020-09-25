Kuzey Kore lideri Kim, Güney Koreli yetkilinin öldürülüp yakılmasıyla ilgili özür diledi

Güney Kore Okyanuslar ve Balıkçılık Bakanlığı yetkilisinin öldürüldükten sonra yakılmasıyla ilgili Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Güney Koreli yetkililerden özür diledi

Güney Kore, iki ülkenin deniz sınırındaki Yeonpyeong Adası açıklarında Kuzey Kore birliklerinin Güney Koreli görevliyi öldürüp bedeni yakmasının ardından Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un özür dilediğini duyurdu. Yetkilinin korona virüsle mücadele tedbirlerinin bir parçası olarak vurulduğu belirtildi.

Güney Kore Ulusal Güvenlik Ofisi Direktörü Suh Hoon yaptığı açıklamada, geçtiğimiz pazartesi günü Kuzey Kore sularına giren 47 yaşındaki Güney Kore Okyanuslar ve Balıkçılık Bakanlığı yetkilisinin Kuzey Kore tarafından açılan ateş sonucu öldürülmesinden dolayı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un özür dilediğini duyurdu. Hoon, Kim Jong-un'un Güney Koreli yetkilinin ölümünden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdiğini, koronavirüsle mücadele tedbirlerinin bir parçası olarak vurulduğunu söylediğini ifade etti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'e olayla ilgili bir mektup gönderdiği aktarıldı. Deniz sınırında faaliyet gösteren Kuzey Kore birliklerinin, sularına giren Güney Koreli yetkiliye 10 elden fazla ateş açıldığı belirtildi.