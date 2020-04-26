Kuzey Kore devlet radyosuna göre Kim Jong-un çalışmalarına devam ediyor
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Kuzey Kore devlet radyosuna göre Kim Jong-un çalışmalarına devam ediyor

Geçtiğimiz birkaç gündür hakkında bitkisel hayatta olduğu ve hatta öldüğü haberleri çıkan Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un hakkında ülkesinin radyosu aktif bir şekilde çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

26.04.2020 17:52 | Son Güncelleme: 26.04.2020 18:01
Kuzey Kore devlet radyosuna göre Kim Jong-un çalışmalarına devam ediyor

Güney Kore'nin Yonhap haber ajansında yer alan habere göre, Kuzey Kore devlet radyosu Kim Jong-un'un aktif bir şekilde çalıştığını aktardı.

Haberde, Kim'in kuzey sınır kasabasında yeni şehir Samjiyon'un kurulmasına yardım eden tüm çalışanlara ve işçilere tüm kalbiyle takdir ettiği belirtildi.

Günlerdir Kuzey Kore liderinin sağlık durumuna ilişkin ortaya çıkan söylentilere ise değinilmedi.

İDDİALARI ABD MEDYASI ORTAYA ATTI

Geçtiğimiz günlerde, ABD medyasında yer alan haberlerde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un geçtiğimiz hafta bir kalp ameliyatı geçirdiği ve durumunun ciddi olduğu iddia edilmişti. Güney Kore haber ajansı Yonhap ise Kim'in durumunun ciddi olduğuna dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını öne sürmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump ise Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada Kim'in sağlığına ilişkin "Bence haberler doğru değil. Eski belgelerin servis edildiğini duydum. Kuzey Kore ile iyi ilişkilerimiz var, benim de Kim Jong-un'la iyi ilişkim var. Umarım Kim iyidir." ifadelerini kullandı.

BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sağlık durumuyla ilgili söylentilerin gerçekliği belirsizliğini korurken, Çin'den içinde doktorların da bulunduğu bir heyetin Kuzey Kore'ye gittiği öne sürülmüştü. ABD basınında çıkan haberlere göre, Çin Komünist Partisi Uluslararası İrtibat Dairesi'nin üst düzey bir yetkilisi liderliğindeki doktor heyeti perşembe günü Kuzey Kore'ye gitmek üzere Pekin'den ayrıldı.

Kuzey Kore devlet radyosuna göre Kim Jong-un çalışmalarına devam ediyor

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