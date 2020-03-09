Kuzey Kore'den yeni füze denemesi: Üç füze ateşlendi
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Japon Denizi, Güney Kore, Kuzey Kore, Dünya

Kuzey Kore'den yeni füze denemesi: Üç füze ateşlendi

Kuzey Kore'nin Doğu Denizi'nde (Japon Denizi) kısa menzilli füze denemesi yaptığı bildirildi. Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore’nin Güney Hamgyong eyaletine bağlı Sondok bölgesi yakınlarında kısa menzilli 3 füze ateşlediğini açıkladı.

09.03.2020 08:46 | Son Güncelleme: 09.03.2020 08:46
Kuzey Kore'den yeni füze denemesi: Üç füze ateşlendi

Kuzey Kore'nin Doğu Denizi'nde (Japon Denizi) kısa menzilli füze denemesi yaptığı bildirildi.


Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin Güney Hamgyong eyaletine bağlı Sondok bölgesi yakınlarında kısa menzilli 3 füze ateşlediğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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