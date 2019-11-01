Kuzey Kore: Çoklu roketatar denemeleri başarılı oldu

Kuzey Kore: Çoklu roketatar denemeleri başarılı oldu

Kuzey Kore Haber Ajansı KCNA, ordunun test ettiği büyük çaplı çoklu ateşleyiciye sahip roketatarların başarılı olduğunu duyurdu. Washingon ile Pyongyang yönetimi, 5 Ekim tarihinde İsveç'te yaptığı nükleer silahların azaltılması konulu görüşmelerinde anlaşma sağlayamamıştı.

01.11.2019 10:22
Kuzey Kore: Çoklu roketatar denemeleri başarılı oldu

Kuzey Kore Haber Ajansı KCNA, ordunun test ettiği büyük çaplı çoklu ateşleyiciye sahip roketatarların başarılı olduğunu duyurdu.


Washingon ile Pyongyang yönetimi, 5 Ekim tarihinde İsveç'te yaptığı nükleer silahların azaltılması konulu görüşmelerinde anlaşma sağlayamamıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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