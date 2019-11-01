Kuzey Kore: Çoklu roketatar denemeleri başarılı oldu
Kuzey Kore Haber Ajansı KCNA, ordunun test ettiği büyük çaplı çoklu ateşleyiciye sahip roketatarların başarılı olduğunu duyurdu. Washingon ile Pyongyang yönetimi, 5 Ekim tarihinde İsveç'te yaptığı nükleer silahların azaltılması konulu görüşmelerinde anlaşma sağlayamamıştı.
01.11.2019 10:22
Kuzey Kore Haber Ajansı KCNA, ordunun test ettiği büyük çaplı çoklu ateşleyiciye sahip roketatarların başarılı olduğunu duyurdu.
Washingon ile Pyongyang yönetimi, 5 Ekim tarihinde İsveç'te yaptığı nükleer silahların azaltılması konulu görüşmelerinde anlaşma sağlayamamıştı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com