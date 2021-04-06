Kuzey Kore, atletlerini korumak için Tokyo Olimpiyatları'na katılmayacak

Kuzey Kore Japonya’nın başkenti Tokyo’da bu yaz gerçekleştirilecek Olimpiyat Oyunlarına, atletlerini Covid-19’dan koruma amacıyla katılmayacağını açıkladı.

Kuzey Kore Japonya'nın başkenti Tokyo'da bu yaz gerçekleştirilecek Olimpiyat Oyunlarına, atletlerini Covid-19'dan koruma amacıyla katılmayacağını açıkladı.

Bu karar, Güney Kore'nin oyunları kullanarak Kuzey Kore ile yakınlaşma planına darbe vurdu.

İki ülke ilk defa 2018 Kış Olimpiyatları'na aynı takımda, tek bayrak altında katılmış ve bunun ardından pek çok müzakere gerçekleşmişti.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Tokyo Olimpiyatları'nın uzun süredir tıkanmış halde olan müzakereleri ilerletmek için bir araç olmasını umuyordu.

Kuzey Kore yönetimi ülkede bugüne kadar tek bir vakaya rastlanmadığını söylese de sağlık uzmanları bu iddiayı gerçekçi bulmuyor.

BBC Tokyo Muhabiri Rupert Wingfield-Hayes, ülkenin sağlık sisteminin Covid pandemisiyle başa çıkacak güçte olmadığını aktarıyor.

Kuzey Kore bu kararla birlikte Tokyo Olimpiyatları'na katılmayacağını açıklayan ilk büyük ülke oldu.

Kuzey Kore daha önce yalnızca bir kere, 1988'de Güney Kore'de olimpiyat oyunlarını boykot ettiğinde oyunlara katılmamıştı.

2020 yazında yapılması planlanan oyunlar pandemi nedeniyle bu yaza ertelenmişti.

Olimpiyat Komitesi müsabakalara yalnızca Japon izleyicilerin katılabileceğini açıklamıştı.

Kuzey Kore koronavirüse karşı sert önlemler uyguluyor. Sınırlarını tamamen kapatan ülke, başkentindeki yüzlerce yabancıyı da karantinaya almıştı.

Geçen yıldan beri ülke sınırlarından tren ve vagon geçişi yasak.

Uluslararası uçuşların da neredeyse tamamı durdurulmuş durumda.