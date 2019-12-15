Kuzey Kıbrıs'tan İHA açıklaması: Henüz intikal olmadı

15.12.2019 17:32 | Son Güncelleme: 15.12.2019 17:32

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Geçitkale Havaalanı'na henüz insansız hava aracı (İHA) intikali olmadığını bildirdi.



Bakan Özersay, basında İHA ve silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) KKTC'ye ulaştığı yönündeki haberlere ilişkin Bayrak Radyo ve Televizyonuna (BRT) açıklama yaptı. Euronews.com'da Görüntüle