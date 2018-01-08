Kuzey Kıbrıs'ta Seçimin Galibi Merkez Sağ Oldu, Sol Büyük Oy Kaybetti

Kuzey Kıbrıs'ta gerçekleşen erken genel seçimde elde edilen ilk sonuçlar Başbakan Hüseyin Özgürgün liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi'nin birinci parti olacağına ancak hükümet kurmak için koalisyona ihtiyaç duyacağını gösteriyor.



190 bin kişinin seçmen olarak kayıt olduğu seçimlerde oyların yarıdan fazlası sayıldı ve UBP yüzde 36'lık bir oy elde etmiş durumda.



Ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ise yüzde 21'lik oy oranı ile ikinci parti konumunda ancak 2013'teki genel seçimlere oy oranı yaklaşık 17 puan gerilemiş durumda.



Yeni kurulan ve koalisyon görüşmelerinde etkili olabileceği yorumları yapılan Halkın Partisi (HP) ise yüzde 18'lik bir oy oranı ile üçüncü sırada yer aldı.



İktidardaki Ulusal Birlik Partisi'nin koalisyon ortağı konumundaki Demokrat Parti ise yüzde 7'lik bir oy oranında kaldı.



Temmuz ayında yapılması planlanan genel seçimler koalisyon ortakları UBP ve DP arasında gerilimin artması sonucu öne çekildi.



'Hedefimiz refah düzeyi yüksek bir Kuzey Kıbrıs'



UBP lideri Hüseyin Özgürgün'ün tanınmış Kıbrıslı Türk oyuncu İnci Pars ile olan ilişkisi de kampanya süresinde gündeme gelmişti.



Aralık ayında eşinden boşacağını açıklayan Özgürgün seçim galibiyeti konuşmasını yanında sevgilisi Pars ile birlikte gerçekleştirdi ve "En büyük hedefimiz refah ve ekonomik düzeyi yüksek bir Kuzey Kıbrıs Türk halkı" olduğunu açıkladı.



Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı seçim sonuçları ile ilgili medyaya yaptığı açıklamada, "Seçimler, tıpkı yeni bir yıl ve yeni bir gün gibi yeni bir başlangıçtır" dedi.



Akıncı, sonuçlarla ilgili sorumluluğunun gereğini yapacağını da açıkladı.



Kıbrıs'ta başkanlık seçimleri 28 Ocak'ta



Seçimle ilgili yapılan analizler, oy yönelmelerinin Kıbrıs meselesinden çok ekonomik temellerle gerçekleştiğini ortaya koyuyor.



Kıbrıs'ta 28 Ocak ayında da bir cumhurbaşkanlığı seçimi gerçekleştirilecek. Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades bu seçimler öncesi yapılan anketlerde önde gidiyor.