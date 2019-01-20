Kuzey İrlanda'da Bomba Yüklü Araç Patladı

Kuzey İrlanda'nın Londonerry şehrinde bomba yüklü araç patladı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Bomba yüklü aracın patlaması ile birlikte Bishop Caddesi üzerinde bulunan evler ve araçlar büyük hasar gördü. Patlamada can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Olayın ardından caddeyi trafiğe kapatan yetkililer, gelen ihbarlar arasında ikinci bir aracın olduğu şüphesiyle çevrede geniş çaplı araştırma başlattı.

Sinn Fein Partisi Milletvekillerinden Elisha McCallion, "Yaşanan bu olay hepimizi derinden etkiledi. Hepimiz şok olmuş durumdayız . Bölgede yaşayan vatandaşlarımıza durum ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Yaşadığımız bu üzücü durum ile alakalı herhangi bir bilgisi olan vatandaşlarımızın polisi bilgilendirmesini temenni ediyoruz." Kuzey İrlanda polisi yaşanan olayla ilgili gelişmeleri netlik kazandıktan sonra kamuoyu ile paylaşacaklarını açıkladı.

(İHA)

Kaynak: İHA