Kuzey bebeğe kuvözde alçı tedavisi İzmir'de ortalama her bin doğumda görülen "doğuştan çarpık ayak" hastalığı ile dünyaya gelen Kuzey Karataş, solunum ve beslenme sorunları nedeniyle yatırıldığı kuvözde alçı tedavisine alındı.

İzmir'de ortalama her bin doğumda görülen "doğuştan çarpık ayak" hastalığı ile dünyaya gelen Kuzey Karataş, solunum ve beslenme sorunları nedeniyle yatırıldığı kuvözde alçı tedavisine alındı. Ortopedi Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Akel, "Her iki dizi ve iki dirseği doğuştan çıkık olan bebeğimizi uzun bir tedavi süreci bekliyor. Düzeltme alçılarıyla tedavisini sürdürüyoruz" dedi.

İzmir Ulukent'te oturan Sevda Karataş (35) ve kaynak ustası Tuncay Karataş (28) 1.5 yaşındaki kızları Asmin Duru'dan sonra 17 Ocak'ta oğulları Kuzey'in doğumuyla büyük sevinç yaşadı. Ancak bu sevinç kısa sürdü. Menemen ilçesinde dünyaya gözlerini açan Kuzey bebek sağlık sorunları nedeniyle özel bir hastaneye gönderildi. Ancak şansızlığına şansızlıklar eklendi. Kuvöze koyulduğu hastanede 9 Şubat'ta yangın çıkması üzerine talihsiz bebek İzmir Kent Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Servisine sevk edildi. 37 haftalık, 3220 gram ağırlığında, 48 santimetre boyunda doğan, solunum sıkıntısı olup ağızdan beslenemeyen Kuzey bebek kuvöze koyuldu. Kuvözdeki tedavisini Yeni Doğan Uzmanı Dr. Cengiz Öztürk, ortopedik tedavisini ise Prof. Dr. İbrahim Akel ve Op. Dr. Yasin Hakhverdiyev üstlendi. Solunum sıkıntısı düzelen ancak biberon almadığı için damardan beslenmesi devam eden bebek kuvözde tutuldu ve ortopedik sorunlarının tedavisi kuvöz içinde gerçekleştirildi.

Her bin doğumda bir görülüyor

Prof. Dr. İbrahim Akel pediatrik ortopedi vakalarında doğumdan hemen sonra yapılan muayenenin çok önemli olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Akel şunları söyledi:

"Doğuştan çarpık ayak hastalığı ortalama her bin doğumda bir olarak görülmektedir. Daha çok kız çocuklarında görülmekle beraber hastalığın kesin nedeni bilinmemektedir. Hastalığın tedavisine genelde doğumdan 1 hafta sonra başlanılmaktadır. Modern tedavi, ponseti yöntemi olarak da bilinen tekrarlayan düzeltme alçıları ile yapılmaktadır. Alçı tedavisini sonrası yapılan küçük bir tendon operasyonu (aşilotomi) da tedavinin bir parçasıdır. Hastalığın tekrarlanmaması için düzeltilmiş ayak özel ortez içine alınmakta ve 4 yaşına kadar uyku esnasında ortez kullanımı önerilmektedir. Genelde tek ayakta görülse de, her iki ayakta da görülebilmektedir. Doğuştan çarpık ayak saptanan hastalarda diğer kas iskelet anomalileri açısından da dikkatli olunmalıdır. Sıklıkla atlandığı için bu hastalar doğuştan kalça çıkığı, boyun eğriliği, eklem sertlikleri, doğuştan eklem çıkıkları açısından da değerlendirilmeli, muayene ve uygun tetkikler yapılmalıdır. Bu hastamızda da doğuştan her iki ayakta çarpık ayak saptandı. Muayene ve röntgen teknikleri ile hastanın her iki dizinin ve iki dirseğinin de doğuştan çıkık olduğu belirlendi. Oldukça nadir görülen bir vaka. Yoğun bakımla eşzamanlı olarak alçı tedavisini sürdürüyoruz. Şu an için bacakları alçıya alındı. Alçı tedavisi başarılı bir şekilde devam ediyor. Kuzey bebeği uzun, zorlu bir tedavi süreci bekliyor."

"Emin ellerde"

Öte yandan, oğlunu kucağına alamadan doktorlara teslim etmek zorunda kaldığını belirten anne Karataş, "Doğduğu gün bebeğimin her iki ayağında çarpıklık olduğu söylendi, alçıya alındı ancak sorunları tek değilmiş. Sevincini yaşayamadık. Bebeğim şimdi emin ellerde. Tedavisi en iyi şekilde yapılıyor, gözüm arkada değil. Tüm doktorlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA