Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesi Berlin'de protesto edildi
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Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesi Berlin'de protesto edildi

12.01.2021 14:24 | Son Güncelleme: 12.01.2021 14:28

Pankart açan grup üyeleri Sosyal Demokrat Parti binası önünde toplanan gruptan detaylar Almanya'nın başkenti Berlin'de iklim aktivisti bir grup, Sosyal Demokrat Parti (SPD) binası önünde toplanarak Rus gazını Almanya'ya taşıması planlanan Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesini protesto etti.

Pankart açan grup üyeleri

Sosyal Demokrat Parti binası önünde toplanan gruptan detaylar

Almanya'nın başkenti Berlin'de iklim aktivisti bir grup, Sosyal Demokrat Parti (SPD) binası önünde toplanarak Rus gazını Almanya'ya taşıması planlanan Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesini protesto etti. "Fridays For Future" eylemleri kapsamında toplanan grup üyeleri bina önünde "Krize giden boru hattı", "Temiz doğalgaz kirli bir yalan" yazılı pankartlar açtı.

Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesi Berlin'de protesto edildi
Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesi Berlin'de protesto edildi
Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesi Berlin'de protesto edildi
Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesi Berlin'de protesto edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamid Hoşbaş

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