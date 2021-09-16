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KUZENLERİN SOPALI KAVGASI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde kuzen çocuklarının kavgasına aile büyükleri de dahil olunca sopalar havada uçuştu.

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde kuzen çocuklarının kavgasına aile büyükleri de dahil olunca sopalar havada uçuştu. Kavga sırasında Turgut Çetiner yaralanırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Bozova'ya bağlı Yaslıca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan kuzenler Turgut Çetiner ile Hüseyin Çetiner'in küçük çocukları, arasında kavga çıktı. Çocukların kavgasına aile büyükleri de dahil olunca sopalar havada uçuştu. Çevredekilerin ayırdığı kavga, cep telefonu kamerasına da yansıdı. Yaralanan Turgut Çetiner hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, tarafların şikayetçi olması üzerine soruşturma başlattı.

KUZENLERİN SOPALI KAVGASI KAMERADA

KUZENLERİN SOPALI KAVGASI KAMERADA

KUZENLERİN SOPALI KAVGASI KAMERADA

KUZENLERİN SOPALI KAVGASI KAMERADA
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Haber: KUZENLERİN SOPALI KAVGASI KAMERADA - Haberler
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