Kuzenini bıçakla öldüren hurdacı için akıl sağlığı raporu bekleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kuzenini bıçakla öldüren hurdacı için akıl sağlığı raporu bekleniyor

15.03.2021 15:18 | Son Güncelleme: 15.03.2021 15:35
Kuzenini bıçakla öldüren hurdacı için akıl sağlığı raporu bekleniyor

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, kuzeni Vedat Tuna'yı (23) bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Vahdet Kanar'ın ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandığı davada akıl sağlığı raporu bekleniyor.

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, kuzeni Vedat Tuna'yı (23) bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Vahdet Kanar'ın ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandığı davada akıl sağlığı raporu bekleniyor.

Olay, 17 Mayıs 2019'da Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde meydana geldi. İlçede hurdacılık yapan Vahdet Kanar, teyzesinin oğlu Vedat Tuna'yı bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından teslim olan Kanar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Savcılıktaki ifadesinde, beraber hurdacılık yaptığı kuzeninin kendisine sürekli emirler vermesi nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu söyleyen Vahdet Kanar, içinden bir sesin Vedat Tuna'yı öldürmesini söylediğini iddia etti.Tutuklu yargılanan Vahdet Kanar hakkında, 'Tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın bugün görülen duruşmasında tutuklu sanık Vahdet Kanar ve avukatlar salonda hazır bulundu. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Kanar'ın akıl ve ruh sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için talep edilen raporun beklenmesine karar vererek duruşmayı ileriki bir tarihe erteledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Lady Gaga Deniz Çakır Şevket Çoruh Çağatay Ulusoy
Spor Mesut Özil Bülent Uygun Halis Özkahya Josef De Souza Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kuzenini bıçakla öldüren hurdacı için akıl sağlığı raporu bekleniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 15:37:23. #1.16#
title