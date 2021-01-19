Kuzeninin kurbanı oldu! 2 buçuk milyon lira dolandırıldı

Adana'da kuzenine inanarak şirket kuran ve 2 buçuk milyon lira borçla karşı karşıya kalan Fırat İlhan, "Ben bitmiş, tükenmiş durumdayım. Öyle kuzen de akraba da olmaz olsun" dedi.

Uzun yıllar Hollanda'da yaşayıp, 2015 yılında Türkiye'ye kesin dönüş yapan Fırat İlhan (46), kuzeni M. İlhan'ın 'Gel babam ve senin üzerine bir şirket kuralım, işleri büyütelim' sözleri üzerine, yüzde 70'i kendisinin olacak şekilde 'İlhan Akü' isminde şirketin kurulması için imza verdi.

Şirketin işleri için kuzenine vekalet de veren İlhan, yaklaşık 1 sene sonra 200 bin liralık SGK ve maliye borcuyla şoke oldu. Kuzeninden borcu ödemesi için söz alan Fırat İlhan, ancak 1 sene sonra yeniden borç tebligatıyla karşılaştı. Borçların artması üzerine kuzeninden bu sefer de "Af çıkacak. Onu bekleyelim" cevabını alan adam, borçların ödenmemesi nedeniyle 2018 yılında hapse girdi.

AİLESİ BORÇLARI YÜZÜNDEN TERK ETTİ

Hapisten çıktıktan sonra hem SGK, hem maliye hem de senetler nedeniyle 2 buçuk milyon liraya yaklaşan borçlara dayanamayan talihsiz adam, borçların ödenmemesi nedeniyle 2 defa daha hapse girip çıktı. 2 buçuk milyon liraya ulaşan borçları nedeniyle kötü günler geçiren İlhan'ı ailesi de borçlarıyla birlikte terk etti. Devlete olan borcuyla tek başına kalan adam, mağduriyetinin giderilmesini istiyor.

"BU DOSYA BENİM HAYATIMI KARARTTI"

Kuzeninin kendi babasını da dolandırdığını söyleyen İlhan, "Çok mağdur edildik. Ben bu konuyla alakalı ilk olarak azil namemi verdim. Sonra muhasebeciden tüm borç kayıtlarını aldım. Şirket varlığımızdaki yaklaşık 3 buçuk milyon liralık varlığı yeni kurmuş olduğu şirkete aktardığını, maliye ve SSK borçlarının yaklaşık 1 buçuk milyon lira olduğunu gördüm. Kendisiyle görüştüğümde ise bana 'bu borçları ödeme, devlete borçlu kal bir şey olmaz. Sana sermaye verelim. Ev, araba alalım. Kapatalım bu işi' gibi laflar söyledi. Ben de kendisine devlete borçlu kalmak istemediğimi söyledim. O parada devletin, milletin hakkı var. Ben 52 yaşında emekli olabilecek bir insanım. Ancak bu dosya benim hayatımı kararttı" dedi.

"TÜKENMİŞ DURUMDAYIM"

Kuzeniyle baş edemediğini, kendi icrasının üzerine icra koydurduğunu ve dolandırıcılık yaptığını belirten İlhan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben bu adamla baş edemiyorum. Adam kendi cebinden parası çıkmasın diye bizi kandırmaya çalışıyor. Borcunu inkar etmiyor. 'Bu borç Allah için, namus için bizim borcumuz. Bunun ahireti var' diyor. Beni bu bataklığa sapladığını inkar etmiyor. Bende ses kayıtları falan var. Bu ses kayıtları geçersiz diyorlar ama benim bu kadar canım yanmışken bu ses kayıtları geçerli olmalıdır. Bu adam bütün suçunu itiraf ediyor. Artık ben bitmiş, tükenmiş durumdayım. Bunu mahkemelere vermek için her şeyimi harcadım. Geçen hafta ben intihara bile kalkıştım. Komşum beni hastaneye götürmüş orada geri hayata döndürdüler."

DEVLETTEN YARDIM İÇİN YÜRÜYEREK ANKARA'YA GİDECEK

Borçları nedeniyle defalarca hapis cezası aldığını ifade eden Fırat İlhan, "Onun cebinde para kalacak diye ben devletimi mi satacağım. Devletime mi hainlik yapacağım. Şirketin taahhütlü borçları olduğu için defalarca hapis cezasıyla karşı karşıya kaldım. Hayatımda görmeyeceğim cezaevini ben bu adam yüzünden gördüm. Bu adamın mal varlığı, gücü var. Bu adam batmış bir insan değil. İnsanların hayatıyla böyle oynanmaz. Kuzenim oluyor kendisi, öyle kuzen de akraba da olmaz olsun" şeklinde konuştu.

Fırat İlhan, ifadesinde ayrıca yetkililerin kendisine yardım etmeleri için Ankara'ya yürüyerek gideceğini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı