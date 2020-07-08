Kuzeni tarafından sigara içirmeye çalıştırılan çocuk ve ailesi hakkında koruma tedbiri alındı
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Kuzeni tarafından sigara içirmeye çalıştırılan çocuk ve ailesi hakkında koruma tedbiri alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, küçük yaştaki kuzenine sigara içirmeye çalıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheliden, mağdurun anne ve babasının şikayetçi olmaması üzerine çocuk ve ailesi hakkında bazı koruma tedbiri kararları alındı.

08.07.2020 00:42 | Son Güncelleme: 08.07.2020 00:49

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, bugün bazı sosyal medya platformlarında, "Kuzenine canlı yayında sigara içirmeye çalıştı" başlığı altında yapılan paylaşıma ilişkin görüntülerden yola çıkılarak derhal Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı anımsatıldı.

Soruşturma kapsamında mağdurenin anne ve babasının yanında görüntüleri çektiği anlaşılan şüpheli B.A.'nın ifadesine başvurulduğu bilgisine yer verilen açıklamada, anne ve babanın akrabaları olan şüpheliden şikayetçi olmamaları nedeni ile "çocuğun yüksek yararı" gözetilerek 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu uyarınca mağdure hakkında mahkemeden koruma kararı talep edildiği aktarıldı.

ÇOCUKLA İLGİLİ REHABİLİTE ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Açıklamada, "Gaziosmanpaşa 2. Çocuk Mahkemesi'nin verdiği karar ile; mağdur çocuk hakkında bakım tedbiri, anne baba hakkında da çocuğun doğru yetiştirilmesi konusunda danışmanlık tedbiri ve yine çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması için sağlık tedbirine hükmedilmiştir. Uzman görüş ve raporları doğrultusunda mağdur çocukla birebir ilgilenilerek rehabilite edilmesi çalışmalarına başlanılmıştır." denildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan bir kişinin, kucağında bulunan küçük bir kıza elindeki sigarayı içirmeye çalışması üzerine çalışma başlatmıştı.

Ekipler, şüphelinin B.A. olduğunu ve Gaziosmanpaşa'da ikamet ettiğini belirlemiş, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına almıştı.

Kuzeni tarafından sigara içirmeye çalıştırılan çocuk ve ailesi hakkında koruma tedbiri alındı
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