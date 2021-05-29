Kuyuya düşen yavru köpeği AFAD ekipleri kurtardı

ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde, su kuyusuna düşen yavru köpek, AFAD görevlilerince kurtarıldı.

ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde, su kuyusuna düşen yavru köpek, AFAD görevlilerince kurtarıldı.

Gerger ilçesinde bağlı Kesertaş köyünde vatandaşlar, su kuyusundan gelen köpek sesleri üzerine durumu ekiplere bildirdi. Bölgeye sevk edilen AFAD ekibi, yavru köpeği 13 metre derinlikteki kuyudan çıkardı. Veteriner hekim tarafından yapılan kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen yavru köpek, hayvan barınağına bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan